Aos 90 anos, morre Dr. Edgardo Benavides

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (03), em decorrência de uma infecção urinária, o médico Edgardo Benavides Carrasco, aos 90 anos. O obstetra, de origem peruana, estava hospitalizado desde o fim de semana.

Natural de Huancabamba, uma província situada no Peru, Dr. Edgardo iniciou no curso de Medicina, em Lima, capital do país. Em 1957, veio para o Brasil, fixando residência primeiramente em Curitiba, no Paraná. No ano seguinte, foi transferido para o Rio Grande do Norte, concluindo o curso na UFRN, em Natal.

Trabalhou e morou na capital por um período, ao lado da esposa Maria da Guia (falecida em 2023), com quem teve quatro filhos: Jânia, Adriana, Edgardo Filho e Cyrus Benevides.

Mas foi em Mossoró que ele construiu sua carreira na obstetrícia. Ao longo de cinco décadas, foram inúmeros partos realizados. Dr. Edgardo, já aposentado, trabalhou até os 86 anos na Unidade Básica de Saúde (UBS), do bairro Barrocas, em Mossoró.

O velório de Dr. Edgardo Benavides será realizado em Natal, a partir das 16 horas no Centro de Velório Morada da Paz. O sepultamento acontece na terça-feira, 4, em Acari, na região Seridó do estado, onde sua esposa está sepultada.