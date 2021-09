Aos 82 anos, o ator Sérgio Mamberti morre em SP

O famoso Dr. Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum (TV CULTURA) deixa saudades nas telas e palcos, onde construiu uma carreira sólida, marcada por intensa atividade. O ator estava intubado desde o sábado passado (28), num hospital da rede Prevent Sênior, em São Paulo/SP, por complicações da função renal e de uma pneumonia que vinha enfrentando.

Segundo Carlos Mamberti, filho de Sérgio, o ator morreu de falência múltipla de órgãos, na madrugada desta sexta (3).

Carreira:

Vencedor de inúmeros prêmios, com destaque para o prêmio APCA – teatro ( da Associação Paulista de Críticos de Arte), e para o OMC (Ordem de Mérito Cultural), prêmio mais alto de nível cultural no país, alcançado em 2008, Sérgio Mamberti filmou, dirigiu e atuou em dezenas de produções nos 59 anos que marcam a sua trajetória artística.

Mamberti desenvolveu também uma carreira política de lutas, tendo exercido, em períodos diferentes de vida pública, as funções de Secretário de Música e Artes Cênicas e Presidente da FUNARTE (Fundação Nacional de Artes), dentre outros.

Biografia:

Nascido em 1939, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, Sérgio formou-se no curso de artes cênicas da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD). Fez sua estreia no teatro na peça Antígone América escrita por Carlos Henrique Escobar, produzida por Ruth Escobar e dirigida por Antônio Abujamra. Foi irmão do também ator Cláudio Mamberti e pai do ator Duda Mamberti.