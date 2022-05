Ao todo, cerca de 86 mil servidores chegaram a ser afetados com os atrasados relacionados às quatro folhas salariais.

O Instituto Item divulgou nesta segunda-feira (23) números atualizados da corrida pelo governo do Estado no Rio Grande do Norte. Pesquisa estimulada feita pelo instituto aponta que, se as eleições fossem hoje, a governadora Fátima Bezerra (PT) seria reeleita no 1º turno.

A consulta ainda foi feita com o nome de Haroldo Azevedo (Patriota), que já retirou a pré-candidatura na semana passada.

Confira os números:

Fátima Bezerra (PT): 33,8%

Fábio Dantas (Solidariedade): 14,8%

Styvenson Valentim (Podemos): 14,4%

Clorisa Linhares (Brasil 35): 1,9%

Haroldo Azevedo (Patriota): 1,6%

Daniel Morais (PSOL): 1,1%

Indecisos, brancos e nulos: 32,4%

A soma dos demais candidatos dá o mesmo índice da governadora Fátima Bezerra, o que aponta para tendência de segundo turno.

O instituto ouviu 1.600 pessoas entre os dias 12 e 15 de maio e a pesquisa está registrada no Tribunal Eleitoral sob número RN 09111/2022. O erro amostral é de mais ou menos 2,5% e a margem de confiabilidade é de 95%.

Com informações da 98 FM