ANS suspende venda de 38 planos de saúde de dez operadoras

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) anunciou nesta quinta-feira (28) a suspensão da venda de 38 planos de saúde de dez operadoras no Brasil. A proibição de comercialização para novos clientes começa a valer na próxima terça-feira (3).

Conforme o órgão, a decisão foi tomada após o recebimento de reclamações sobre a cobertura assistencial dos serviços no segundo trimestre.

A suspensão faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha o desempenho do setor trimestralmente. A ação, diz a ANS, busca a proteção dos consumidores.

A retomada da venda dos 38 planos está condicionada a uma melhora nos resultados do monitoramento. A lista dos serviços suspensos foi publicada no site da ANS e está disponível abaixo.

“Ao todo, 394.313 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento”, afirmou Alexandre Fioranelli, diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS.

Segundo a agência, as reclamações consideradas se referem ao descumprimento dos prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias ou negativa de cobertura assistencial. A partir desses relatos, as operadoras são classificadas em faixas, possibilitando uma análise comparativa entre elas.

A ANS afirma que registrou 58 mil reclamações no período de 1º de abril a 30 de junho de 2023. O órgão ainda divulgou uma lista de planos cuja venda poderá ser retomada. Neste ciclo do monitoramento, 12 convênios de seis operadoras terão a comercialização liberada novamente. A relação desses planos também está disponível no site da ANS.

VEJA OS PLANOS SUSPENSOS NAS DEZ OPERADORAS

Lista traz número de registro e nome comercial de cada um dos 38 produtos

1) FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA

473379157 – NOVO UNIVIDA I – APTO

473380151 – NOVO UNIVIDA I – ENFERM

473360156 – UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO – APTO

473361154 – UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO – ENFERM

477454170 – UNIVIDA COLETIVO POR ADESÃO IV – APTO

473362152 – UNIVIDA EMPRESARIAL III – APTO

473363151 – UNIVIDA EMPRESARIAL III – ENFERM

2) UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

485570201 – NACIONAL ADESAO POS – ENF

3) ATÍVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A

473295152 – ESSENCIAL EMPRESARIAL ENFERMARIA COPARTICIPATIVO

4) ALVORECER – ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS

485855207 – Blue Med – PME Litoral (enfermaria)

479199171 – BLUE MED SANTOS STANDARD

480213186 – Global Standard

479472179 – PJ – Blue Med SP Standard

465778111 – PLATINUM BLUE STANDARD

465691111 – PREMIUM PLUS STANDARD

465690113 – PREMIUM STANDARD

5) UNIMED MARANHÃO DO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

474301156 UNIFACIL PLUS – ADES + ENF + CP

6) UNIHOSP SAÚDE LTDA

478739171 – Executivo 100 Individual Familiar Enfermaria

478740174 – Executivo 300 Coletivo Empresarial Enfermaria

7) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO

401806981 – Unimed Alfa

467683121 – Unimed Alfa 2

467691122 – Unimed Alfa 2

487586209 – Unimed Alfa 2 Ad

467675121 – Unimed Alfa 2 PPE

467669126 – Unimed Beta 2

467685128 – Unimed Beta 2

467687124 – Unimed Delta 2

467679123 – Unimed Delta 2 PPE

467681125 – Unimed Personal Quarto Coletivo 2

467689121 – Unimed Personal Quarto Coletivo 2

487582206 – Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad

483647192 – Unimed Singular

433457004 – UniPart Alfa

468250125 – UniPart Personal Quarto Coletivo 2

480415185 – UniPart Singular Emp

8) SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

456407073 – RUBI

9) ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE

434094009 – RUBI INDIVIDUAL/FAMILIAR – ENFERMARIA COM OBSTETRÍCIA

10) SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA

435791014 – SANTARIS