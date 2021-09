ANORC anuncia retorno da tradicional Festa do Boi de forma presencial

Em reunião com a diretoria da Associação Norte-riograndense de Criadores (Anorc), a governadora professora Fátima Bezerra confirmou apoio da gestão estadual à retomada de forma presencial da Festa do Boi. “Este é o maior evento da agropecuária do Nordeste. Vamos voltar a fazer a festa no Parque Aristófanes Fernandes, mas respeitando todos os protocolos de segurança à pandemia da Covid-19, inclusive exigindo o passaporte da vacina”, afirmou a chefe do Executivo. Em 2020 o evento aconteceu de forma virtual.

A 59ª edição da Festa do Boi acontecerá no período de 13 a 20 de novembro, com organização da Anorc que se responsabilizará pelo cumprimento de todos os protocolos sanitários estabelecidos. Expositores e colaboradores também deverão apresentar comprovante da vacinação já na contratação dos espaços.

Para o presidente da Anorc, Marcelo Passos o apoio do Governo do Estado é fundamental para a realização do evento. “O momento que vivemos é nervoso, enfrentamos dificuldades com a estiagem e o aumento de preços nos insumos, mas vamos fazer a retomada da festa – abrir as porteiras do parque literalmente – com muita habilidade e responsabilidade para estimular nossa atividade e a economia do RN”, afirmou.

O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (Sape), Guilherme Saldanha, disse que o setor contribuiu muito na pandemia evitando o desabastecimento. “Vamos voltar a realizar a festa de forma presencial e, tenho certeza, vai proporcionar bons negócios”.

O Sebrae também anunciou apoio de R$ 1,5 milhão ao evento, conforme o diretor-técnico, João Hélio Cavalcanti. “E estaremos com toda a nossa equipe despachando no evento para fazer uma grandiosa edição”, anunciou.

A reunião que decidiu pela realização da Festa do Boi de forma presencial contou com a participação também do diretor-geral da Emater, César Oliveira, diretor-geral da Emparn, Rodrigo Maranhão, diretor-geral do Idiarn, Mário Manso, vice-presidente da Anorc, Marcos Teixeira e Acácio Brito e Alexandre Chaves, tesoureiro e relações públicas, respectivamente, da Anorc.