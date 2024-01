Ano vai começar com chuva na Região Nordeste; confira a previsão

Chuvas em Natal/RN. Foto: José Aldenir/Agora RN.

O ano de 2024 deve chegar com muita chuva na Região Norte, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas duas primeiras semanas, haverá bastante umidade e chuvas em praticamente toda a região.

Segundo o Inmet, as chuvas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas em alguns Estados do Nordeste, se devem a sistemas meteorológicos típicos de verão, como por exemplo a zona de convergência intertropical (ZCIT) e a zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Esses dois sistemas também devem causar chuvas no Norte, Centro-Oeste e Sudeste nas primeiras semanas do ano.

“Além desses sistemas, a influência da variabilidade intrasazonal irá favorecer o aumento da umidade na Região Nordeste, contribuindo assim, com o aumento da nebulosidade e da chuva”, informou o Inmet.

O instituto, ligado ao Ministério da Agricultura, também afirmou que “apesar da possibilidade de transtornos”, as chuvas vão “contribuir para a recuperação da umidade no solo e das reservas hídricas”.

Chuvas isoladas serão registradas do Norte ao Sudeste no réveillon, diz Inmet

De acordo com a previsão do tempo para as capitais brasileiras do Inmet, haverá chuvas isoladas em todas as capitais dos Estados no último dia do ano. Não há previsão de chuvas apenas para as capitais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Confira as temperaturas máximas e mínimas previstas para o dia 31 em cada capital, segundo o Inmet:

Mapa da previsão do tempo para 31 de dezembro. Foto: Reprodução/Inmet

Norte:

Belém (PA): 24ºC a 32ºC. Muitas nuvens, muitas pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Boa Vista (RR): 25ºC a 35ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Macapá (AP): 24ºC a 33ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Manaus (AM): 24ºC a 33ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Palmas (TO): 24ºC a 31ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Porto Velho (RO): 24ºC a 31ºC. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Rio Branco (AC): 24ºC a 31ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Nordeste:

Aracaju (SE): 24ºC a 30ºC. Muitas nuvens

Fortaleza (CE): 25ºC a 31ºC. Muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas

João Pessoa (PB): 25ºC a 31ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Maceió (AL): 25ºC a 31ºC. Muitas nuvens

Natal (RN): 24ºC a 29ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Recife (PE): 25ºC a 29ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Salvador (BA): 25ºC a 31ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

São Luís (MA): 25ºC a 31ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Teresina (PI): 24ºC a 31ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Centro-oeste:

Brasília (DF): 18ºC a 28ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Campo Grande (MS): 22ºC a 29ºC. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Cuiabá (MT): 24ºC a 34ºC. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Goiânia (GO): 21ºC a 31ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Sudeste:

Belo Horizonte (MG): 20ºC a 30ºC. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Rio de Janeiro (RJ): 20ºC a 35ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

São Paulo (SP): 17ºC a 21ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Vitória (ES): 22ºC a 33ºC. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer momento

Sul: