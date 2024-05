Anitta e Madonna protagonizam cena de sexo oral em palco do Rio

A participação especial de Anitta causou furor no show de Madonna no Rio de Janeiro. As cantoras simularam uma cena em que ambas recebiam sexo oral no palco. Mais cedo, a diva americana já tinha agradecido por aprender a “pagar b*****e”.

A cena foi durante a apresentação da música Vogue. Madonna chamou Anitta e as duas começaram a dar notas para os modelos que se apresentavam. Em seguida, Madonna puxou a perna de Anitta e convidou os dançarinos para fazer a encenação de uma “chupada”.

O show no Rio de Janeiro marca o encerramento da Celebration Tour. O espetáculo, que passou por diversas cidades do mundo, é uma celebração dos 40 anos de carreira da artistas e passa pelos 14 discos de estúdio que lançou desde 1983.

Metrópoles