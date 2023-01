‘Anistia’ a Bolsonaro tem poucas chances reais, dizem especialistas

“Isso vai significar, talvez possa significar, a hipótese de anistias do passado”, disse Temer, citando o Pacto de Moncloa, que marcou a redemocratização da Espanha em 1977. “Quando falo nesse pacto de pacificação, estou imaginando que seria verificado, se houver anistia, o que é anistiável e o que não é. Mas seria um gesto de harmonia no país.”

Já o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello afirmou em novembro ao portal de notícias UOL que o presidente eleito deveria agir pela busca do “entendimento para combater as mazelas do Brasil” e poderia conceder a graça a Bolsonaro. A graça é uma das modalidades de perdão a crimes previstas no Brasil, junto com o indulto e as leis de anistia (entenda abaixo). Em entrevista à BBC News Brasil por telefone em 20 de dezembro, Mello ratificou sua posição.