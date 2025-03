Angicos: Justiça nega ação de improbidade na realização de obra pública

Para a realização dessa obra junto ao Município de Angicos, realizou-se procedimento licitatório na modalidade convite nº 027/2006, tipo menor preço, através do qual a vencedora da licitação foi a uma empresa de construção civil ré na ação judicial, a qual executou o serviço pelo valor de R$ 78.855,36. Segundo informações do processo, esse serviço teve como justificativa no projeto a “precariedade do quadro que o Município de Angicos apresenta com relação as suas estradas, devido a falta de drenagem e pavimentação, o que ocasiona um acúmulo de águas servidas e pluviais, elevando o índice de doenças parasitárias no município”.