Ângela Almeida: a metalinguagem e o ser ontológico

Por Márcio de Lima Dantas

Professor de Literatura Portuguesa da UFRN

Entre mim e mim, há vastidões bastantes

para a navegação dos meus desejos afligidos.

Cecília Meireles

1.

Ângela Almeida (Mossoró, RN, 22.06.1956) é uma das poucas artistas

visuais do Rio Grande do Norte que sintonizou suas obras em uma vibração

universal. Mesmo quando abordou temas relativos ao Nordeste, permaneceu

refratária ao pitoresco e aos exageros tão afeitos a quase todos os artistas

dessas terras do semiárido.

Quer dizer, recusou-se a repetir o refrão tedioso de retirantes, cangaceiros,

beatos e personagens advindos da religiosidade de cunho popular,

comportamentos e eventos histórico-geográficos datados. O que sucede é

que acabamos compreendendo a região Nordeste como uma espécie de

caricatura, ao carregar no exagero de um mundo já extinto e sem retorno em

todos os seus aspectos. Cronos caminha sempre em largas passadas.

A artista preferiu buscar seus padrões estéticos em formas outras que não

repetissem o que se encontrava na praça fervilhante do mundo da arte, no

lugar onde se chantara seu viver. Buscou, muito mais, mergulhar quase

sempre seus trabalhos em um ethos (caráter) metalinguístico. Suas inúmeras

séries demonstram esse registro: a busca de se voltar sobre si mesma, sobre

os pintores da História das Artes. Enfim, fez valer os domínios da pintura

como seu substrato. Daí, temos um ponto de partida e a elaboração das

requintadas séries que configuram sua dicção estética, cultuando sempre

reflexões acerca de algo que detenha uma funcionalidade ao manchar de

cores um qualquer suporte.

O que quero dizer — é óbvio que não existe funcionalidade na comarca da

arte. A verdade é que arte não tem função, não serve para um uso em algo

do nosso cotidiano, em algo prático, como os objetos que estão no nosso

entorno. Consabido é que arte tem mesmo é um papel.

2.

Eu não gostaria muito de me estender acerca do caráter metalinguístico de

uma semiose que não é a língua natural, mas há que se pensar que as seis

funções da linguagem propostas pelo linguista russo Roman Jakobson não

se prendem somente à linguística, cujo objeto de estudo é a língua. O que

vamos fazer é conduzir essas categorias de análise para uma outra maneira

de contemplar e interpretar a realidade: a função metalinguística. Creio que

é suficiente para esclarecer o que, mais à frente, falaremos sobre a pintura da

nossa artista.

O primeiro exemplo é o filme Mephisto (1981), baseado em um romance de

Klaus Mann, estrelado pelo impagável ator Klaus Maria Brandauer,

representando Mefistófeles. Quando o filme está no fim, no desfecho, a

última fala é o ator olhando para a câmera, como se estivesse conversando

com a plateia, dizendo algo mais ou menos assim: “O que é que eles

queriam? Eu sou apenas um ator!”. Como podemos observar, tudo sugere

que não havia dois planos e duas realidades, como o cinema na tela e o

público que assistia.

Essa quebra de olhar em direção aos que estavam sentados desacredita a arte

do cinema como uma outra realidade construída ao apagar as luzes e as

imagens reverberarem, largando cada pessoa consigo mesma. Concerne ser

apenas um filme como outro qualquer. Mas também pode transmutar-se em

uma epifania, na qual falésias das suas entranhas emocionais escorrem para

um rio, cujo estuário é tombar sobre si, quiçá um oceano partilhado por

todos. Contudo, não chega ao nível de uma revelação, de uma compreensão,

de um efeito de sabedoria, de um preenchimento de uma hiância, de tantos

hiatos, rumas de incompletudes. Enfim, as bodas e o embate sempre

aguardados entre o eu e o mim.

O segundo exemplo é a tela A arte da pintura (1668), de Johannes Vermeer.

A tela retrata um pintor diante de sua modelo, ou seja, a pintura fala da

pintura (o tema, o referente). Temos aqui o clássico da metalinguagem no

código pintura. O referente retrata um pintor de costas, com a tela e o

cavalete, diante do seu modelo vivo: uma mulher com um livro. A cortina da

esquerda parece ser proposital. O fato de a terem puxado inteira e prendido,

com o objetivo de mostrar o que estava acontecendo no cômodo, acaba por

funcionar como moldura. A pintura não é uma natureza-morta, tampouco o

cotidiano de alguma família da realeza. O pintor preferiu, mesmo de costas,

pintar uma tela que retrata seu ofício.

3.

Isso posto, podemos adentrar por Instaurando banalidades, essa bela série

de Ângela Almeida, com o objetivo de analisar e interpretar — não como

algo enigmático, pelo fato de não seguir uma lógica aristotélica. Mas nos

deparamos com uma diferença em quantidade e qualidade, na qual não

podemos remeter ao que estamos familiarizados, ao que nos cerca, embora

os signos sejam facilmente reconhecidos.

Acontece que o que chamamos em linguística de eixo da seleção

(paradigmático) não unge urdir uma tela composta de uma combinação

(sintagmático). Falo combinação no sentido no qual fomos acostumados a

encontrar na arte: o culto ao belo, à harmonia, a uma outra realidade.

Com efeito, no que concerne às cores ou aos objetos — no que alguém

poderia buscar um equilíbrio estético — talvez não se depare com esse

paradigma que foi, desde sempre, relacionado à arte da pintura.

O que nominamos caráter metalinguístico é quando o código se limita a falar

de si, não querendo dizer outra coisa. É um código apenas falando e soprando

seus signos do próprio código. É narrativa, em certo sentido (musa Calíope,

“retórica”), e extremamente lírico (musa Euterpe, “a que dá prazer”). Não é

uma pintura como outra qualquer. Pouco preocupada com o entorno, o que

se chama de realidade, queda-se em si mesma. A pintura fala da pintura.

A pintura de Ângela Almeida assemelha-se a uma linha de continuidade que

rompeu não só com a tradição, mas também com tudo que o século XX

propôs como a arte de pintar, quer seja concreto ou abstrato. É como se a

artista estivesse “aprendendo” a pintar, por isso os elementos que constam

na tela são aleatórios, justapostos. Existe o referente (tema), mas encontra

se atrelado a uma profusão de imagens que leva o espectador a cair em uma

atitude de “não sei do que se trata”.

Com efeito, é uma coisa que me faz lembrar o livro de Cecília Meireles: Ou

isto ou aquilo. O certo é que reverbera uma paleta na qual se resolveu buscar

um efeito estético diferente, avizinhando cores que não se “combinam”, mas,

também, elementos, peças do cotidiano que foram postas juntas

aleatoriamente.

Contudo, eis a marca da beleza e da ruptura: buscar um ethos de excelsa

mescla a partir da justa combinação. É puro sentimento, emoção, mas não

permanece só aí. A razão e a consciência do que está plasmado vigoram

como se fossem vigilantes da estética, fazendo saber que se domina, com

folga, as técnicas das artes visuais.

4.

Essas últimas séries trazidas à luz pela pintora muito se assemelham a uma

grande narrativa acerca de episódios que dizem respeito ao seu cotidiano.

Não só de dona de casa, mas também do seu contato com o trabalho, seus

expedientes, tal como sua imersão no mundo da arte da cidade ou da região

onde habita: o Nordeste.

Pode suceder o fenômeno de simplificar em demasia ou desvelar

personagens que habitam o imaginário desses lugares, os ritos religiosos, os

folguedos pertencentes a certas zonas, enfim, o que se encontra registrado no

imaginário de certos lugares. O que quero dizer é que a obra de Ângela

Almeida fez o contrário: vivificou tudo o que assomou das terras onde nasceu

e edificou sua herdade, ao que parece ser para todo o sempre.

Está implícito, mas também deixei clara a minha posição. Quem quiser

refratar o que nega o diálogo dessa obra, como uma lídima aura antenada

com o que se fez ao longo da História da Arte. Pode-se levar, e falar, em

qualquer espaço do planeta, expondo essa obra com zelo estético, eivado de

intuição e pesquisa. Haverá de receber a chancela, ousando perguntar.

Desperta afetividades organizadas em timbres, resplandecendo narrativas,

pois, afinal de contas, podemos, sem muito esforço, escandir em blocos

sequenciais as múltiplas séries, para, enfim, por meio de catarse ou uma

epifania, nos entregarmos ao que a arte pode proporcionar: interação através

de um mergulho em nós mesmos, em nossas entranhas, em nosso imo, em

pradarias nas quais habita o longe.

Contudo, há um rio com seu imenso delta e barcos ancorados para os

corajosos, para os ousados, para os curiosos embarcarem e seguirem direção

acima, tendo o atrevimento de manusear a razão, a sensatez, o lugar quedado

em nossas mentes. Por coincidência, encontraremos as mesmas coisas

manuseadas pela artista Ângela Almeida.

5.

Eis o que indigitamos de universalidade. Não precisa ir muito longe, nem

pedir conselhos, nem visitas guiadas. É suficiente uma entrega de olhos

acesos, queimando na frágua iluminadora da alma. Assim, posso afirmar a

necessidade da luz, de um fogo que não chamusca, apenas labaredas capazes

de brilhar. Desse modo, por meio do que chega como luminoso, do que se

reveste da legítima arte, impregna-se o que tínhamos nas regiões abissais,

que talvez não soubéssemos da existência.

Com efeito, repito: não podemos perder de vista o ethos universal dessa

pintura. Seria alongar em demasia o perímetro, a extensão, lançando seus

vetores para os limites de tudo o que ela não expeliu de má qualidade no

decorrer da sua trajetória como artista visual. Ela se inscreve como uma das

mais admiráveis, não só quanto a seu domínio do desenho, mas também das

formas, da paleta de cores, edificando séries no papel ou telas de sublime

consideração.

E não devemos olvidar o fato de ter sido uma exímia pesquisadora nos

territórios e distritos concernentes aos artistas abrandados/entorpecidos pela

dinâmica. Muitas vezes, esta é conduzida pelo discurso da ideologia, da fala

autoritária das classes dominantes, que torna natural tudo o que é

historicamente construído, mas nos chega ou convencionam como natural.

Oxalá a vida parecesse mais com a arte do que com o que chamamos de

realidade (como dizem, real concreto). Talvez assim as alvíssaras

sobrepujariam as vicissitudes.

6.

O que tive como objeto para elaborar este ensaio foi ofertado pela

informática, através de uma rede social de grande circulação: o Instagram.

Nem por isso perdeu-se totalmente a aura que reveste a obra de arte desde

sempre. Quem tiver olhos, que veja. Apure a vista sobre a tela do celular ou

do monitor. Franza os olhos, buscando inquirir o que adormece de forma

subliminar nas lacunas. Aproxime as entrelinhas. Assim, talvez encontre

intersecções que lançarão archotes acesos, de madeira de lei.

Tudo isso me faz recordar Riobaldo e a morte de Diadorim. E que fossem

campear velas ou tochas de cera, e acender altas fogueiras de boa lenha, em

volta do escuro do arraial… (Grande Sertão: Veredas). Quero dizer de uma

necessidade de luz, pois o imo estava tão escuro como a tisna. Por isso,

evocou a feitura de uma fogueira com o intuito de iluminar o dramático

escuro de uma personagem que fenece por dentro, ao constatar a morte do

amigo(a), sem ter nenhum controle sobre o luto.

E quem busca pesquisar com o objetivo de organizar dados para encontrar

respostas, que se contente com determinado corpus. Assim sempre sucedeu

com a pesquisa, na sua ânsia de compor determinadas circunscrições

formadas por elemento. Quer detenham algo em comum ou quer sejam

díspares, o que vale é o pendor para aquele lado, para algo que chafurda

também nas suas entranhas, ao ficar diante das obras.

E assim sempre foi: nas telas, o enigma repousa como a esfinge, hirta em seu

lugar, quase apostando que ninguém vai desvendar as questões que propõe a

todos os humanos. Tesa, repousa com indiferença. Contudo, há de chegar

não só uma pessoa que desvendará essas imagens pertencentes à área da

semiótica. Quiçá não esteja nem tão longe.

Haverá de chegar, com poucos utensílios do ofício, para desvendar muito

mais o que esteja a meio caminho. É menos difícil do que aquele que ergueu

e acredita na dinâmica das sintaxes sociais como se tudo fosse natural, como

se tudo fosse “assim mesmo”. Na verdade, os paradigmas e sintagmas,

arranjados de determinadas formas, não passam de construções, de

convenções das classes abastadas com suas titulaturas.

Tais dominantes da vida social edificaram ou imperaram sem poupar nada,

apenas distribuindo e conclamando a todos os sencientes a prosseguirem nas

veredas, nos carrascos, nas ondulações de terrenos plenos de cactos, dizendo

que esses sertões são florestas nascidas naturalmente. Em síntese, fazem

valer um discurso de que o historicamente construído nunca fora delineado

pelo interesse, pela valia ou pelo gosto de uma percentagem de indivíduos.

Na verdade, tudo dessa retórica, dessa eloquência, não passa de um hábil

jogo de construir taperas, muros, distanciando os homens uns dos outros. E

assim, quem é vítima acha completamente normal habitar em sua morada no

longínquo dos sertões revestidos pelas caatingas afora.

7.

O que podemos coletar no Instagram, para efeito de análise e interpretação,

diz respeito a uma sucessão de séries contendo signos que, ao que parece,

estão quedados em uma espécie de saudável narcisismo, na medida em que

a artista usou como pauta ou pentagrama, por assim dizer, elementos bem

próximos a si e a seu cotidiano.

Não precisa ir muito longe, basta prestar atenção ao que jaz nos títulos. É

alguém que se compraz na sua casa, familiarizada tanto com os objetos sobre

os móveis, quanto com a satisfação por ter aquele espaço, em uma espécie

de cordialidade consigo mesma.

Mesmo a presença da (auto)indulgência não ficou de fora. E, em tudo que

apresenta, quase sempre aleatoriamente, justapõe vasos com flores,

cachorros azuis, xícaras de várias cores, pavões junto a uma cafeteira e uma

xícara, móveis de toda qualidade, livros sobre livros, jumentos vermelhos,

fatias de tortas em pratos de sobremesa, peixes voando. Enfim, tudo o que

ocupa espaço em uma herdade, a depender do sujeito envolvido: seu

requinte, seus gostos, sua simplicidade. Para um bom observador, de jeito e

qualidade, esses trabalhos poderão ser motivos de crítica ou de demérito.

Vejamos os títulos das séries: Instaurando banalidades (22), Meus objetos

(8), Visitando Newton Navarro (5), Galos de Maria do Santíssimo (2), Dimas

Ferreira (1), Xico Santeiro (1). Bem claro o que dissemos: a coleta de dados

limita-se à casa de morada e à leitura de artistas com os quais Ângela

Almeida esteve sempre envolvida. Ou seja, elaborando livros e sendo

curadora de exposições acerca desses indivíduos do mundo das artes visuais.

É uma escolha que não renega os mais simples, os naïfs, ou aqueles

ocupantes do que temos de melhor em qualidade estética, como Newton

Navarro.

8.

Assim como Salvador Dalí — que também arrumava os objetos da realidade

à sua guisa e tornou-se o mais importante pintor surrealista da História da

Arte — nossa pintora segue uma gramática assemelhada, na medida em que

ousa justapor objetos que são ou funcionam de uma determinada maneira.

Contudo, toma a liberdade de deixá-los completamente dominados pela

liberdade de uma imaginação.

Quero dizer, fomos acostumados a uma lógica que perde o sentido, na

medida em que os elementos contidos nas telas estão subordinados à lógica

do inconsciente, a qual segue uma outra maneira de ser e estar, de

representar, combinando de um jeito pleno de hiatos, lacunas ou elaborando

conjuntos de elementos que juntos não fazem sentido.

Há um outro fenômeno nessa pintura. Quero falar da dimensão pictórica, do

que se encontra submetido tradicionalmente ao desenho e à pintura. Por não

ligar para as principais tradições dos diversos estilos históricos, mergulha em

pinceladas que, muitas vezes, tornam difícil identificar o que se encontra

retratado. Assim, ocorrem pinceladas pastosas.

Não me perdoaria se não pusesse aqui um exemplo do quanto essas séries

têm de surrealismo. Há um trabalho que pode ser dividido em dois planos. O

mais próximo da vista é uma mesa posta: em cima, um vaso de grandes flores

vermelhas, uma jarra de café e suas xícaras, uma pilha de livros. Não resta

dúvida: é a banalidade de uma residência de uma pessoa com seu bom gosto

e requinte. Na outra metade, na parte de cima do quadro, há uma canoa com

dois homens conduzindo um padre em suas vestes pretas, como costuma

acontecer. Qual é a relação entre a bilateralidade do quadro? Por que estão

justapostos, já que não pertencem ao mesmo lugar semântico ou nem têm

relação de pertinência? Não perscrutaremos nenhuma resposta. Que fique

assim.

9.

Com relação ao desenho, os elementos da tela refratam o acadêmico ou a

herança do devir, que quase sempre proclama o início de uma pintura, com

o intuito de imprimir marcas orientadoras. Eles aguardam os pincéis com as

tintas, com as cores de uma paleta, servindo para o artista como orientação,

deixando-o mais ancho, mais seguro no ato de manusear tanto o conjunto das

tintas quanto as clivagens ou divisões leves, riscando o papel com um grafite.

Onde estão os contornos? Onde repousam as garatujas subjacentes às

personagens ou aos objetos presentes nas gramaturas dos papéis? Por que

tanta dificuldade em agrupar em uma mesma titulatura, possibilitando a

interpretação de uma tela após submetê-la à análise? Para o Surrealismo da

artista, o que interessa são as massas de tintas, em pinceladas fartas,

problematizando de maneira arbitrária. Ela evoca, ainda mais, o inconsciente

e seus habitantes nas diversas matizes do deus Hypnos (sono) e de seu filho

Morpheu (sonho), que impera com seus símbolos. Assim, tudo se torna mais

complexo de agrupar, com o intento de fazer saber de uma eventual alcunha

de determinada tela.

10.

Finalmente, não podemos deixar de fora — em busca de esclarecer — o que

a tradição da antiga Grécia, com o surgimento e evolução da Filosofia,

marcou sobre o que faz o humano a ficar diante da realidade e dos seus

semelhantes.

Conduzindo-o a inquirir, através de um olhar minucioso, “o que significa

ser?”. Adentra por muitas veredas e rodagens, procurando uma resposta nem

sempre plausível, visto que, muitas vezes, resta “aceitar”. O ser humano dá

longas passadas, auscultando uma inquietude no seu íntimo, por não

conseguir se enquadrar em um discurso que organize comportamentos.

Nesse sentido, ensaia, mesmo sem deter a carta final que encerra o jogo. O

que quero dizer diz respeito às equações nas quais o todo não se doa em

completude e sensatez.

Não existe um resultado sem a presença de lacunas, mesmo que se

esquadrinhe minuciosamente. O objeto não se entrega inteiriço. Contenta-se

o indivíduo com, se podemos falar assim, uma percentagem: 50%, 30%, 10%

ou nonada.

Aportamos no cais da ontologia, como era de se esperar, e nossa eloquência

já denunciara o cerne dessa verve. Ou seja, o entusiasmo relativo às pessoas

que não deixam impune uma obra de arte, um objeto com sua aura estética,

uma interação calcada na empatia.

Com efeito, caminha-se em direção às fronteiras nas quais se indaga acerca

do que caracteriza os seres e suas essencialidades, como se ousasse

desvendar o que une aquilo que a dinâmica da realidade ordena em

movimento — desde o que circunda o céu e as estrelas, até os gestos banais

do cotidiano.

Vejamos, para encerrar, como podemos aplicar tais categorias às séries da

artista visual Ângela Almeida. Na verdade, ocorreu, nessa obra, a

inauguração de um mundo novo, uma nova realidade, um edifício numa

tônica maior, tudo o que de ânimo a artista perpetrou ao justapor suas cores,

com predominância do azul-real, do vermelho e do verde.

Ora, é muito curioso observar esse manuseio de cores que nem sempre

combinam, sendo dissonantes, mas, aqui, nas séries, tudo evola-se em todos

os espaços e caminha para encontrar uma outra realidade, cujo ser emana do

inconsciente. Por isso, evocamos o Surrealismo — estilo de uma arte que

refrata a razão e vai buscar, em outras regiões interiores mais profundas, sua

gramática, sua sintaxe e sua morfologia, conduzindo-nos, por meio da livre

imaginação, a encontrar, aceitar e conviver dentro de uma outra lógica.

Essa realidade é plasmada por meio de uma chusma de trabalhos, cuja

essencialidade permite refletir de outra maneira, com outra lógica. O ser se

transmuta. Agora sou outro.