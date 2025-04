Aneel revoga concessões de 16 usinas eólicas no Nordeste…

Por Caio Barcellos1.abr.2025 (terça-feira) – 11h58

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) revogou 16 concessões de centrais de energia eólica na região Nordeste. A decisão, tomada por unanimidade pela diretoria do órgão regulador, atende a pedidos da própria fornecedora, a empresa Ventos de São Januário Energias Renováveis. Os projetos totalizariam uma potência instalada de 564,8 MW (megawatts).

A agência acatou os pedidos de desistência sem penalizações, seguindo os critérios regulatórios vigentes. Entre os possíveis fatores para a renúncia das empresas estão dificuldades no financiamento, entraves ambientais e alterações no mercado de energia renovável.

CENTRAIS

O maior empreendimento cancelado seria localizado em Campo Formoso, na Bahia. A Ventos de São Januário Energias Renováveis planejava instalar 6 centrais geradoras eólicas, somando 268 MW (megawatt).

Outro projeto impactado era o de Santana do Matos, no Rio Grande do Norte, onde estavam previstas as centrais Pixote Pequeno e Sítio Pixote 1 e 2, que juntas teriam uma potência instalada de 215 MW.

Em Queimada Nova, no Piauí, a empresa também teve seu projeto revogado. A previsão era de construir 6 centrais geradoras eólicas, com capacidade total de 43,2 MW.

Por fim, a Ventos de São João desistiu da unidade que seria implantada em Afrânio, no sertão de Pernambuco. O empreendimento teria uma potência instalada de 37,8 MW.

