Aneel informa que conta de energia elétrica terá cobrança extra a partir de hoje (01)

Nesta segunda-feira, 30, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) declarou que a partir de hoje, 01, haverá cobrança extra na conta de energia elétrica dos consumidores. A decisão foi firmada em uma reunião extraordinária, em que ficou acordado que será cobrada a bandeira vermelha patamar 2, que representa o maior valor no sistema de bandeiras da agência.

A cobrança extra será de R$ 6,24 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Em maio, a empresa anunciou que não teria cobrança extra na conta de luz até 31 de dezembro, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Todavia, a decisão foi revogada na reunião desta segunda-feira.

Efrain Pereira da Cruz, relator da proposta, afirma que a nova medida dar-se porque o Brasil voltou aos patamares de consumo anteriores ao início da pandemia. De acordo com a Aneel, a oferta de energia está comprometida devido aos baixos níveis dos reservatórios, fazendo com que a retomada da bandeira fosse necessária.

Em outubro, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) permitiu o acionamento de termelétricas a fim de assegurar o suprimento de energia no país. Isso ocorre quando o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas está abaixo do recomendado, mas a energia gerada por térmicas tem um custo maior para o consumidor. André Pepitone, diretor-geral da Aneel, defende que a alternativa viável é um consumo consciente:

“É importante dar um sinal ao consumidor de que a geração no país está cara pelo fato de estar sendo atendida por termelétricas, então é importante para o consumidor evitar desperdício de água e de energia”, confirma Pepitone.