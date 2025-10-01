Ancelotti convoca Seleção Brasileira nesta quarta; veja possíveis novidades

CNN Brasil

O técnico Carlo Ancelotti convocará, nesta quarta-feira (1º), a partir das 15h (de Brasília), a Seleção Brasileira para os amistosos de outubro. A equipe nacional enfrentará Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 deste mês, respectivamente.

O anúncio dos nomes escolhidos será feito na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A tendência é que a lista tenha novidades.

Vinicius Júnior de volta?

De fora da última lista por uma estratégia da comissão para preservá-lo, Vinicius Júnior deve voltar à Seleção Brasileira. O atacante do Real Madrid foi classificado recentemente por Ancelotti como ‘um dos melhores’ que ele já treinou.

Na atual temporada, Vini tem três gols e quatro assistências em nove partidas pela equipe merengue.

Outras mudanças

Um provável retorno é o do zagueiro Éder Militão. Jogador de confiança de Ancelotti no Real Madrid em temporadas passadas, o defensor está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo que o afastou por nove meses dos gramados.

A posição de goleiro também pode ter uma mudança. Isso porque Alisson se machucou durante jogo do Liverpool contra o Galatasaray, nessa terça-feira (30), pela Champions League, e figura como dúvida.

Caso o goleiro que defendeu o Brasil nas Copas de 2018 e 2022 não possa ser convocado, há a expectativa pela inclusão de Gabriel Brazão, do Santos, na lista. Hugo Souza, do Corinthians, e Bento, do Al Nassr, devem permanecer.

Na zaga, Marquinhos e Alexsandro Ribeiro, também lesionados, não estão à disposição. É o mesmo caso do atacante Raphinha, do Barcelona, e do volante Andrey Santos, do Chelsea. Dessa forma, novos jogadores devem aparecer nessas posições.

Meia do Cruzeiro na mira?

Um dos destaques do Cruzeiro na temporada, Matheus Pereira ainda não foi convocado para a Seleção desde a chegada de Carlo Ancelotti. Do time celeste, apenas Kaio Jorge e Fabrício Bruno tiveram oportunidades com o italiano.

Pereira já figurou em pré-listas do treinador e pode ser consagrado com uma convocação nesta quarta. A última vez do meia na Seleção foi em outubro de 2024, contra o Peru, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. À época, a equipe nacional era comandada por Dorival Júnior.