Ancelotti convoca jogadores da Seleção Brasileira para os últimos jogos das Eliminatórias; veja lista
O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira 25 os 23 jogadores da Seleção Brasileira para os dois últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
O país recebe o Chile no dia 4 de setembro, uma quinta-feira, às 21h30 no Maracanã, e enfrenta a Bolívia em El Alto cinco dias depois, às 20h30.
A lista traz surpresas, como o retorno de Lucas Paquetá, do West Ham, após absolvição em caso de apostas esportivas, e a primeira convocação de Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro e atual artilheiro do Brasileirão.
Já classificado para a Copa, o Brasil ocupa a terceira posição nas Eliminatórias, com 25 pontos, ao lado do Equador. A Argentina lidera com 35 pontos.
Lista de convocados:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)
Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma)
Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joellinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham)