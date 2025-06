Ancelotti comanda primeiro treino da seleção brasileira no CT do Corinthians

A Seleção Brasileira realizou seu primeiro treino sob o comando de Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira 2, no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo. A atividade marcou o início da preparação para os jogos contra Equador (5/9) e Paraguai (10/9), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O técnico italiano supervisionou o trabalho com um grupo ainda incompleto. Estavam ausentes:

Jogadores da Champions League: Marquinhos e Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão) – com chegada prevista ainda nesta segunda

Flamengo: Apenas Wesley compareceu; Léo Ortiz, Danilo, Gerson e Alexsandro desembarcam após vitória sobre Fortaleza

Palmeiras: Estevão se junta ao grupo após o jogo contra Cruzeiro

Para completar o elenco no treino, a comissão técnica convocou cinco jogadores da base do Corinthians: Denner, Gustavo, Dieguinho, Bahia e Gama.

Os próximos passos da equipe são:

Terça 3: Coletiva de Ancelotti pela manhã e novo treino à tarde

Quarta 4: Viagem para Guayaquil (Equador)

Quinta 5: Jogo no Estádio Monumental, às 21h (horário de Brasília)

Esta é a primeira convocação de Ancelotti desde sua apresentação oficial em julho. O italiano optou por manter a base do time que vinha sendo utilizado pelo interino Dorival Júnior, com algumas novidades como o meia Wesley (Flamengo) e o atacante Estevão (Palmeiras).