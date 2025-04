Ancelloti prefere a Seleção Brasileira se sair do Real Madrid, diz jornal

CNN Brasil

Carlo Ancelotti está cada vez mais perto de encerrar sua passagem pelo Real Madrid e tem como destino mais provável o comando da Seleção Brasileira, de acordo com o The Athletic.

O treinador é considerado o “sonho da presidência” da CBF e o favorito para liderar o elenco na Copa do Mundo de 2026. Outros nomes, como o português Jorge Jesus, atual técnico do Al-Hilal, também estão na lista, mas o italiano segue como prioridade.

Ancelotti, que tem contrato com o Real até junho de 2026, já declarou publicamente que só deixará o clube se houver uma decisão da diretoria. No entanto, fontes indicam que a negociação com a CBF está em estágio avançado.

A pressão pela saída do técnico aumentou após a eliminação do clube merengue para o Arsenal, na última quarta-feira (16), pelas quartas de final da Champions League.

De acordo com o Marca, um representante da confederação brasileira teria sido visto no confronto, com o objetivo de se reunir com o treinador.

No entanto, em nota oficial, a CBF negou o envio de representantes a Madri, afirmando que as tratativas estão sendo conduzidas exclusivamente pelo coordenador executivo das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e pelo presidente Ednaldo Rodrigues, que estão no Rio de Janeiro.

Além da proposta brasileira, Ancelotti tem outras opções em análise, incluindo a possibilidade de permanecer no Real Madrid em um cargo não relacionado ao comando técnico. No entanto, seu desejo seria assumir a seleção canarinho.