ANAUNI se reúne com presidente Sarney e entrega convite para evento em defesa da autonomia da AGU

O diretor de assuntos parlamentares da Associação Nacional dos Advogados da União (ANAUNI), Clóvis Andrade, esteve reunido nesta semana com o ex- presidente José Sarney, em sua residência oficial em Brasília. A visita teve como objetivo a entrega do convite para que o ex-presidente participe, na condição de homenageado, do evento em defesa da autonomia da Advocacia-Geral da União (AGU), que será realizado no dia 7 de maio, no Congresso Nacional.

Durante o encontro, Clóvis Andrade destacou a importância do protagonismo do presidente Sarney na criação da AGU, prevista na Constituição de 1988, e no fortalecimento das instituições da República. “A presença do presidente Sarney nesse ato solene é um reconhecimento simbólico da relevância histórica de sua contribuição para a consolidação da AGU como instituição essencial à Justiça e à legalidade do Estado brasileiro”, afirmou.

O evento promovido pela ANAUNI em parceria com outras entidades busca dar visibilidade à pauta da autonomia da AGU, bandeira histórica da carreira de Advogado da União. A proposta é garantir à instituição maior independência técnica, administrativa e orçamentária, a exemplo de outras funções essenciais à Justiça, como o Ministério Público e a Defensoria Pública.

A autonomia da AGU é considerada fundamental para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, pois assegura que a atuação jurídica em defesa da União e do interesse público se dê com isenção, tecnicidade e respeito aos princípios constitucionais.

A solenidade do dia 7 de maio reunirá autoridades dos três Poderes, parlamentares, juristas, representantes da sociedade civil e membros das carreiras jurídicas, em um movimento conjunto pela valorização da AGU e pelo avanço institucional da advocacia pública federal.

ANAUNI