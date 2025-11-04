Análise: “Trump protege os ricos e reduz direitos dos pobres”

Ney Lopes

O presidente Trump ilude o povo americano com o projeto “One Big Beautiful Act”, envolvendo trilhões em cortes de impostos para os ricos.

A legislação abrangente beneficia os ricos, financia um muro na fronteira e corre o risco de gerar um déficit de US$ 3 trilhões antes do fim de seu mandato.

Trump já tomou dezenas de medidas contra os trabalhadores. Ele suspendeu um benefício que protege os mineiros de uma doença pulmonar debilitante e frequentemente fatal.

Ele demitiu um milhão de funcionários federais e rescindiu contratos sindicais de centenas de milhares.

Demitiu o presidente do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, deixando o principal órgão de fiscalização trabalhista do país sem quórum para proteger os trabalhadores de ações antissindicais ilegais por parte das empresas.

Trump também está pressionando para acabar com o salário-mínimo e proteção de horas extras para 3,7 milhões de trabalhadores domésticos e de assistência domiciliar.

Mais benefícios para os ricos

De acordo com o Laboratório de Orçamento da Universidade de Yale, os contribuintes mais ricos receberão mais benefícios.

Os contribuintes de renda mais baixa verão uma redução de 2,5% em seus rendimentos.

Os 0,1% mais ricos (aquelas com renda superior a US$ 3,3 milhões por ano) receberão cortes de impostos anuais de US$ 103.500, em média.

Outras consequências do projeto de lei: 4 milhões de pessoas perderão parte ou a totalidade de seu auxílio-alimentação, enquanto 4.4 milhões de estudantes de famílias trabalhadoras poderão perder toda ou parte de seu auxílio federal para cursar o ensino superior.

Enquanto isso, o governo faz um jogo de ilusões – diz beneficiar com os cortes de impostos, mas o fato é que, devido aos cortes nos benefícios, milhões de famílias trabalhadoras ficarão em situação pior.

Americanos rejeitam

Cerca de 46% dos americanos desaprovam o programa, enquanto apenas 32% o aprovam (23% dizem estar indecisos).

Se a Casa Branca e os legisladores republicanos quiserem ser precisos, deveriam chamar programa de Corte de Impostos para Bilionários e Milionários.

O “One Big Beautiful Bill Act” afeta o programa de saúde “Obamacare”, com cortes de financiamento no valor de quase US$ 1 trilhão. Fornece cobertura médica para pessoas e famílias de baixa renda e recursos limitados, gestantes, idosos e pessoas com deficiência, entre outros grupos.

Análises isentas indicam, que esse programa de saúde do governo Trump, em vez de estar repleto de benefícios para o americano médio — está transbordando de” cortes de impostos para os ricos.” Um caminho de mão única!

Curtinhas

Faleceu Olavo Maranhão Moreira

Faleceu na tarde de ontem, 4, em Fortaleza, Olavo Maranhão Moreira, 85, após longo internamento hospitalar. Foi vítima de sequelas cranianas, resultantes de uma queda. Era meu concunhado, esposo de Socorro Moreira. Deixa dois filhos empresários no Ceará: Claudio Maranhão Moreira e Olavo Maranhão Moreira Filho. Um homem bom. Pernambucano, residiu uma época em Natal, onde fez amigos. Temperamento cordial, a todos encantava pela cordialidade no relacionamento com ele. O sepultamento será hoje à tarde em Fortaleza.

Filme

Jeffrey Epstein: Poder e Perversão – Documentário- NETFLIX – Esta série documental investiga como o predador sexual Jeffrey Epstein usou dinheiro e poder para cometer seus crimes. Epstein era figura frequente em eventos da elite nos Estados Unidos. Nos anos 1990, ele e Donald Trump foram vistos juntos em diversas ocasiões.

Frase

“A verdade é que a gente não faz filhos. Só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte-final”. Luis Fernando Verissimo

“O sistema tira ele” (I)

O governador Cláudio Castro, do RJ, subiu 30 pontos nas pesquisas, após a ação da PM no combate ao crime organizado. Um experiente observador da cena política previu que, agindo como agiu, o “sistema” o afastaria em breve do governo.

“O sistema tira ele” (II)

De repente, nem os ministros da Corte sabiam, o processo contra o governador Cláudio Castro no TSE por questões eleitorais, foi colocado em pauta. A inclusão pode resultar na cassação do governador. Terá sido trabalho do “sistema”?

Fundação Itaú

A Fundação Itaú disponibiliza na Internet dez estudos sobre projetos de gestão educacional para os Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). O objetivo é apresentar exemplos positivos de planejamento e execução de práticas voltadas a essa etapa da educação básica.

China terá recorde de exportações

A China compensou o declínio das exportações americanas com uma velocidade impressionante, diante do uso por Trump de medidas comerciais como instrumento de pressão. As exportações chinesas estão a caminho de atingir mais um recorde este ano.