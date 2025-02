Análise: “Singapura, a pérola da Ásia”

Ney Lopes

Hoje, 6, dia da independência de Singapura.

Conhecida como “A Pérola da Ásia”, a cidade-Estado de apenas 5,6 milhões de habitantes é um dos maiores centros financeiros do mundo, o lugar que produz mais milionários e o mais caro de se viver.

Singapura tem uma economia altamente industrializada, sendo os setores agrícola e de mineração virtualmente inexistentes.

O setor de serviços – incluindo serviços financeiros, de negócios, informação e comunicação, entre outros – é o mais importante da economia do país.

O PIB per capita alcança mais de 60 mil dólares.

É o quarto país mais rico do mundo, apenas superado por Qatar, Luxemburgo e Macau, de acordo com o poder de compra de seus habitantes.

Há 50 anos, Cingapura era uma aldeia pobre de pescadores, com poucos recursos naturais, o que não prometia um grande futuro.

Antes, em 1819, o funcionário da marinha britânica, Sir Thomas Stamford Raffles comprara a ilha do sultão de Johora, com o objetivo de abrir uma rota para a China e impedir o avanço dos holandeses na zona.

Independência

1963 – Singapura conseguiu a independência total e se integrou na Federação de Malaia, mas, dois anos depois, em 1965, se separou da Federação por discrepâncias com o governo federal e se tornou um Estado soberano.

Desde então, uma política internacional neutra e de acordos comerciais levou a esse pequeno estado, o menor dos países do sudeste asiático (com cerca de 700 quilômetros quadrados), a um contínuo crescimento demográfico, comercial e financeiro.

Comércio

A sua posição estratégica e status de porto livre fizeram de Singapura importante centro comercial, que atraiu uma numera imigração chinesa que rapidamente superou a população malaia.

Atualmente, serve como um ponto de conexão essencial entre as economias orientais e ocidentais.

Essa vantagem geográfica definiu a cidade-estado como um movimentado centro comercial, atraindo empresas, investidores e instituições financeiras.

Hoje, Cingapura é peça importante na economia global.

Vale a pena visitar.

Hoje na história

1694 — O aldeamento principal do Quilombo dos Palmares é destruído pelas tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho.

1941 — Segunda Guerra Mundial: Tropas britânicas e australianas capturam Benghazi, na Líbia.

1952 – Elizabeth II tornou-se rainha da Inglaterra após a morte de seu pai, rei George VI. A rainha Elizabeth II excedeu o reinado da rainha Victoria em 9 de setembro de 2015, tornando-se a rainha reinante mais longa da história do mundo.

1959 — Realizado, com sucesso, de Cabo Canaveral, o primeiro lançamento de um míssil.

1984 — Começa a operar na Antártida a Estação Comandante Ferraz.

1985 — Steve Wozniak deixa o comando da empresa que ajudou a fundar, a Apple.

2004 — Explosão no metrô de Moscou cometido por um suicida matando 40 pessoas e ferindo 120. Este atentado é reivindicado por um grupo terrorista checheno.

2016 — Sismo de magnitude 6.6 atinge o sul de Taiwan, matando 117 pessoas.

2018 — Primeiro voo do Falcon Heavy da SpaceX, um veículo de lançamento reutilizável super pesado.

2020 — Astronauta Christina Koch aterrissa na Soyuz MS-13 após completar 328 dias no espaço, a maior duração contínua para uma mulher, superando o recorde de 289 dias de Peggy Whitson.

A data do carnaval

Todos os anos a data do Carnaval muda. O senso comum é que a festa acontece 40 dias antes da Páscoa, mas e como ela é definida, então? A Semana Santa é determinada por uma série de eventos astronômicos e do calendario, por determinação do Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C. A Páscoa será, sempre, após a primeira Lua cheia depois do equinócio de primavera do hemisfério norte.

A Igreja Católica determinou que todo ano a Páscoa seria comemorada no primeiro domingo depois da primeira lua cheia pós-equinócio. Dessa forma, 40 dias antes do Domingo de Ramos, é a terça-feira de Carnaval