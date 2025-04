Análise: “Sexta feira santa e a justiça social

19 de Abril 2025 – 08h09

Ney Lopes

(Sexta feira Santa)

O cristianismo enfrenta muitos desafios, incluindo a desigualdade econômica, as mudanças climáticas e a ascensão do secularismo, que significa o princípio político que separa a religião do Estado, ou seja, da política.

Também é conhecido como laicidade.

A Semana Santa é uma celebração cristã, que comemora a última semana de Jesus em Jerusalém, que antecedeu sua crucificação e ressurreição.

É um momento de reflexão e lembrança.

Na Quinta-feira Santa, os cristãos celebram o episódio em que Jesus lava os pés de seus discípulos durante celebrações da “Páscoa judaica”, que comemora a libertação dos hebreus da escravidão no Egito.

Nesse dia, Jesus participa da última ceia com os seus discípulos antes de sua morte e ressurreição.

Os sinos das igrejas tradicionalmente não são tocados, até meia noite do sábado.

Até o século IV, a última Ceia de Jesus, sua morte e sua ressurreição eram celebradas em uma única comemoração, na véspera da Páscoa.

Desde então, esses três eventos têm sido celebrados separadamente — a Páscoa, como comemoração da ressurreição de Jesus, é considerada o evento central.

A missa não é oficiada nas igrejas católicas, substituída por uma liturgia especial.

Embora a Sexta-feira Santa seja tradicionalmente vista como um momento de reflexão solene e luto, também é uma oportunidade para refletir sobre os valores que Jesus defendeu de compaixão, perdão e justiça social.

Sexta-feira Santa levanta questões importantes sobre a responsabilidade coletiva de buscar justiça social para toda a humanidade e construção de um mundo mais equitativo.

A Sexta-feira Santa não é apenas um dia para contemplar o passado, mas uma oportunidade para imaginar futuro melhor para todos.

Hoje na história

1791 — Revolução Francesa: rei Luis XVI tenta fugir de Paris.

1857 — Publicação de “O Livro dos Espíritos” por Allan Kardec marca o surgimento do espiritismo na França.

1906 — Um terremoto destrói grande parte da cidade de São Francisco.

1909 — Joana d’Arc é beatificada em Roma.

1912 — O RMS Carpathia traz 705 sobreviventes do RMS Titanic para Nova York.

1924 — Simon & Schuster publica o primeiro livro de palavras cruzadas.

1942 — Segunda Guerra Mundial: Ataque Doolittle: os Estados Unidos, lançam um ataque a Tóquio em resposta ao ataque a Pearl Harbor.

1946 — O Tribunal Internacional de Justiça faz a sua reunião inaugural em Haia, Países Baixos.

2001 — A Comissão dos Direitos Humanos da ONU condena a situação de Cuba e pede que as suas autoridades recorram à cooperação internacional para assegurar as liberdades fundamentais ao povo cubano.

2005 — Início do conclave que elegeria mais tarde o Papa Bento XVI.

2007 — Uma série de atentados, dois deles sendo suicídios, ocorrem em Bagdá, matando 198 pessoas e ferindo outras 251.

2018 — O rei Mswati III da Suazilândia anuncia a mudança do nome de seu país para Essuatíni.

Curtinhas

+ José Sarney, com a sua longevidade política, respondeu certa vez a Ulysses Guimarães, que lhe pedia punição para militares: “Ulysses, não ganhamos pelas armas, mas, sim, por um processo de engenharia política conduzida por você, Tancredo e por mim, com a participação do Aureliano, Marco Maciel, Jorge Bornhausen, Petrônio Portela, Leônidas Pires Gonçalves e muitos outros. Por uma vitória armada, não teríamos jamais a volta da Democracia.

+ A dívida do governo federal, que é o total que o país deve a credores, deve crescer em 2025. Ela fechou 2024 em mais de R$ 7,3 trilhões, o maior valor já registrado, e pode chegar a até R$ 8,5 trilhões até o fim de 2025. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional e citados pela Agência Brasil.

+ A Osterfest em Pomerode é a maior celebração de Páscoa do Brasil e uma das mais aguardadas festividades de Santa Catarina. É um mergulho nas tradições alemãs preservadas por mais de 150 anos.

+ Tramita projeto lei para permitir que os descontos nas contas de luz para quem usar energia elétrica em atividades de irrigação e aquicultura também sejam aplicados durante o dia, e não somente à noite.

+ “Os Estados Unidos acabarão por se render à China, mas Trump vai chamar-lhe ‘a arte da negociação’” É o que se prevê.

+ A Divina Liturgia (Eucaristia) não é celebrada na Sexta-feira Santa, exceto quando coincide com a Grande Festa da Anunciação