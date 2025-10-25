Análise: “Rússia constrói rede secreta de espionagem”

Ney Lopes

Não se trata da propaganda anticomunista.

Uma investigação colaborativa obtida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, revela como nas profundezas do Mar de Barents, na fronteira com o Oceano Ártico, Moscou implantou uma rede submarina secreta composta por milhares de quilômetros de cabos, sensores e sonares.

A série de reportagem é denominada “Secrets Russes”.

Utilizando empresas de fachada, Moscou tem acesso, desde 2012, a tecnologias “ocidentais avançadas”, que alimentaram uma rede submarina secreta, projetada para a proteger o seu arsenal nuclear no Ártico.

Essa revelação parece impensável, em função da guerra na Ucrânia e a permanente ameaça militar russa contra a Europa.

Moscou implantou um sistema de escuta e espionagem, projetado para detectar submarinos da OTAN e conta com equipamentos de ponta da Europa, Estados Unidos e Japão, adquiridos por meio de uma rede opaca de empresas fictícias.

Para construir o que denominou projeto “Harmonia”, a Rússia adquiriu um verdadeiro arsenal de bens chamados “de duplo uso”.

Estes equipamentos, são projetados para aplicações civis, mas suscetíveis de serem desviados do seu uso para fins militares.

Entre os equipamentos que serviram para construir a rede “Harmonia”, figuram sonares americanos de alta precisão capazes de mapear o fundo dos mares e detectar as assinaturas acústicas dos submarinos; drones submersíveis britânicos, projetados para operar a vários milhares de metros de profundidade e coletar dados submarinos de forma autônoma; ou ainda antenas suecas, sistemas de posicionamento acústico de alta precisão alemães, bem como gravadores acústicos submarinos franceses. Ou seja, instrumentos destinados a transmitirem continuamente as informações coletadas nas profundezas marinhas.

Os cabos e os instrumentos de escuta adquiridos por Moscou foram instalados no Ártico por uma frota de nove barcos, comprados também, em sua maioria, a empresas ocidentais.

Os navios simularam frota classificada na categoria de “pesquisa oceanográfica”, para esconder a natureza militar das operações.

“Segredos russos” abrange métodos de interferência e espionagem da Rússia, em países rivais.

A Europa é a região mais atingida.

Por isso, implanta um sistema de defesa integrado contra ameaças aéreas, mísseis e espaciais, que é considerado gasto desnecessário por Trump.

E agora?

Curtinhas

Filme

“O quarto ao lado” – NETFLIX – As jornalistas Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton) foram muito amigas na juventude, mas passaram longos anos sem manter contato. E em meio a uma situação extrema, de vida e morte, Ingrid e Martha também se veem diante de um dilema moral. O filme conquistou o Leão de Ouro em Veneza, em 2024.

Frase

“Quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte?” – Confúcio

Impasse (I)

Maioria de senadores apoia o senador Rodrigo Pacheco para a vaga de Luis Roberto Barroso. Se Lula insistir no nome do chefe da AGU, Jorge Messias, poderá ser derrotado no plenário.

Impasse (II)

O “tertius” poderá ser Bruno Dantas (TCU), ou a ministra do TSE Edilene Lobo, que seria a primeira mulher negra a integrar o STF.

Subsídios e etc para o transporte

Em debate e votação na Câmara Municipal a concessão de incentivos fiscais e subsídio tarifário para os transportes em Natal. A coluna faz levantamento das propostas para análises. O incentivo é necessário, porém há limites. Se a lei não fixar esse limite, nada mudará e o usuário no final é quem paga a conta.

Parnamirim

Os procedimentos de cirurgias eletivas na Prefeitura de Parnamirim estavam paralisados desde 2024. A prefeita, professora Nilda, reativou esse serviço, melhorando a qualidade de vida da população.

Milei despenca

Os índices de aprovação do presidente argentino Milei caíram para cerca de 40%, em comparação com cerca de 50%. Um presidente, que depende fortemente do apoio popular para obter força política, a tendência é preocupante.

Quarto mandato

Não se sabe se é para valer, ou jogo de cena para preparação de outro cenário na sucessão de 2026, a declaração de Lula na Indonésia, de que disputará o quarto mandato. O anúncio é feito nas vésperas do encontro do presidente brasileiro com Trump, sábado, durante a Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) na Malásia.

Bolsonaro

E se Trump, no encontro, falar sobre o caso de Bolsonaro? Sem dúvida, tema delicado para uma previsão.

Empréstimo à Ucrânia

Em fase final, um acordo político na União Europeia sobre plano para um grande empréstimo à Ucrânia, apoiado por dinheiro do Kremlin, congelado desde que Moscou invadiu em grande escala a Ucrânia em 2022.