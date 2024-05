ANÁLISE: “MILEI ARRUMA A CASA PARA ATRAIR INVESTIDORES”

Ney Lopes

Já se foram seis meses desde que Milei, anarco-capitalista, assumiu a presidência da Argentina. Ganhou com a promessa de utilizar um motosserra para desmontar a “corrupção” no estado argentino, prometeu trocar o peso pelo dólar e anunciou que se afastaria de uma China governada por “assassinos” e um Brasil governado pelo “corrupto” e “comunista” Lula.

Não fez nada disso.

A medida certa que tomou foi desvalorizar o peso, implementar um aperto fiscal e limpar o balanço do banco central.

Confiou na aprovação de cortes de gastos por decreto presidencial, conseguiu que a câmara baixa do Congresso apoiasse um pacote de aperto fiscal. Mas enfrenta oposição no Senado, e ele ainda não conseguiu um plano para criar impulso político, conseguindo que os sempre problemáticos governadores provinciais aderissem as suas metas.

Milei ainda está em dificuldades com o peso. O FMI está bastante entusiasmado com ele e continua a desembolsar dinheiro de um programa de empréstimos existente. É pouco pouco provável que queira alargar a sua exposição com novos empréstimos até que consiga ver um caminho para algum tipo de normalidade da política monetária.

A Argentina registrou superávits fiscais e financeiros primários em abril

O excedente fiscal primário situou-se em 264,9 mil milhões de pesos (299,0 milhões de dólares) em abril, abaixo dos 625,0 mil milhões de pesos registados em março, marcando o quarto mês consecutivo em território positivo após anos de défices regulares.

O governo do Presidente Milei, também alcançou um excedente fiscal primário no primeiro trimestre de 275 mil milhões de pesos, o primeiro do género em 16 anos.

Mesmo com esses avanços, a taxa de inflação está vez maior, atualmente em quase 290%.

Milei tem viajado muito desde que assumiu o cargo em dezembro, cortejando os holofotes globais por meio de amizades com figuras de direita como o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, conheceu na fábrica da montadora em Austin em abril. Ambos proferiram discursos inflamados, defendendo o mercado livre.

Até o final de junho, ele terá completado oito viagens ao exterior – um recorde para presidentes argentinos nos primeiros seis meses de mandato, segundo o jornal La Nación. Nenhuma vez esteve na América do Sul.

Essa última viagem de Milei ao exterior acontece em um momento de turbulência em casa. Na segunda-feira, o gabinete do presidente anunciou a renúncia do chefe de gabinete Nicolás Posse, um de seus conselheiros mais próximos, após atrasos na agenda legislativa do governo no Congresso.

Certamente, a evolução da crise fará com que Milei desista da viagem e retorne à Argentina.

A intenção de Milei é “arrumar a casa”, após o desastre do governo anterior, implantar reformas liberais ortodoxas e atrair capitais estrangeiros para transformar o país num polo tecnológico de inovação, na América do Sul.

Cingapura fábrica de milionários globais

Pouco a pouco, a cidade de Cingapura, chamada “A Pérola da Ásia”, vai criando centros comerciais de alto luxo que superam a Quinta Avenida, a Oxford e Soho Street, Champs Elizees e outros.

A polícia de Cingapura revelou uma investigação de lavagem de dinheiro de US $ 3 bilhões – a maior da cidade-estado – envolvendo indivíduos suspeitos de ligações com jogos de azar on-line ilícitos da China continental. Juntamente com barras de ouro, carros de luxo e bolsas, compraram lojas com os fundos supostamente lavados. A investigação prossegue.

Uma década atrás, era possível comprar uma loja por U$ 4 milhões, mas agora o preço está em torno de U$ 20 milhões.

Esta cidade-Estado de apenas,6 milhões de habitantes. É um dos maiores centros financeiros do mundo, e o lugar que produz mais milionários globais e o mais caro de se viver.

Mas, há 50 anos, Cingapura era uma ilha pobre e com poucos recursos naturais, o que não prometia um grande futuro. Tudo mudou!