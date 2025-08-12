Análise: “Lula preso podia falar; Bolsonaro, não”

Ney Lopes

No direito há um conceito da maior importância: a equidade. De uma maneira simples, nada mais é do que dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades e direitos. Em 2019, o ex-presidente Lula estava preso em Curitiba, após ser condenado em segunda instância pelo TRF-4 (Tribunal Regional da 4ª Região) a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP).

Os jornalistas Florestan Fernandes Júnior, do EL PAÍS, e Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo o entrevistaram, após autorização do ministro do STF Ricardo Lewandowski, que citou inúmeros precedentes, garantindo o direito de pessoas custodiadas pelo Estado, nacionais ou estrangeiros, falarem com a imprensa, e que “não raro, diversos meios de comunicação entrevistam presos por todo o país, sem que isso acarrete problemas maiores ao sistema carcerário”. Para o ministro, não é “crível” que a realização de uma entrevista com Lula “ofereça maior risco à segurança do sistema penitenciário do que aquelas já citadas, concedidas por condenados por crimes de tráfico, homicídio ou criminosos internacionais”.

Depois, Lula concedeu duas horas de entrevista e antes de começar fez um pronunciamento à nação. Declarou, que desde o início do processo o objetivo era “chegar em mim”. Defendeu-se.

Em agosto de 2025, o ministro Alexandre Moraes decreta a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dia depois do mesmo aparecer em vídeo publicado pelo seu filho Flávio nas redes sociais, atendendo uma ligação telefônica, quando disse: ” “Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos”, disse o ex-presidente.

Na hipótese da prisão decretada, a simples publicação de Flávio Bolsonaro dessa “saudação “não significaria descumprimento das cautelares, salvo se restasse comprovado que o ex-presidente postou o vídeo por meio das redes sociais do filho, com objetivo de ampla divulgação. Isso não ocorreu.

Pelo visto, a equidade foi eliminada e desconhecida. Concedeu-se o direito de Lula falar, mesmo preso e condenado. Negou-se esse direito a Bolsonaro, antes de estar decretada a sua prisão. Como decifrar essa charada?

