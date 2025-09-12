Análise: “Jovens da “Geração Z” enfrentam governo do Nepal”

Ney Lopes

É grave a atual situação política do Nepal, país com 30 milhões de habitantes, onde fica o Monte Everest, o ponto mais alto do planeta. Com 122 línguas principais, o Nepal situa-se no continente asiático, na região Sul da Ásia. É um país sem litoral, entre a China e a Índia, sendo conhecido por abrigar a maior parte da cordilheira do Himalaia.

A grande maioria da população enfrenta pobreza, fome, doenças e privações. Nos últimos dias eventos explosivos sacudiram a nação. Milhares de jovens foram às ruas e abalaram toda a estrutura estatal. Com esse movimento, chamado de protesto da Geração Z — a geração nascida entre 1995 e 2010 –, o governo comunista atual tem usado brutal repressão, que já custou a vida de inúmeros jovens manifestantes. Relatos comprovam que três policiais e a esposa do ex-primeiro-ministro e ex-presidente do Partido Comunista, também foram mortos. O número de feridos é incontável.

Desde a abolição formal da monarquia em 2008, o país encontra-se atolado em uma crise política permanente. Várias alianças foram formadas e rompidas, e primeiros-ministros surgiram e desapareceram. Nestes 17 anos, o Nepal teve 13 governos diferentes. Durante esse período, membros do Congresso Nepalês pró-Índia também chegaram ao poder três vezes, enquanto governos interinos foram instalados repetidamente. Hoje, a situação é tal, que tanto o governo quanto a oposição são liderados por partidos comunistas.

O incêndio político, que provocou a reação atual da “Geração Z”, começou com a proibição das mídias sociais decretada pelo governo. Por trás, há ainda protestos contra a corrupção, a pobreza extrema, o desemprego crescente e a proteção da elite. Hoje, centenas de milhares de jovens nepaleses são forçados a buscar meios de subsistência no exterior. Nos Estados do Golfo, os trabalhadores nepaleses são considerados entre os mais explorados e os mais baratos.

O Nepal tem um significativo potencial hidrelétrico, economicamente viável, com sua topografia montanhosa e inúmeros rios, tornando-o ideal para geração de energia. Os projetos e o desenvolvimento de linhas de transporte regionais permitem às exportações de energia, para a Índia e em breve para o Bangladesh, para atender a procura interna e a gerar receitas. Vê-se que o país tem como auto sustentar-se, porém a instabilidade política compromete esse objetivo. Caberá a ONU, em parceria com o Nepal, encontrar os caminhos de superação desse quadro caótico atual.

Curtinhas

Filme

“A grande virada” – Prime Vídeo – Drama que retratou bem o clima de insegurança e desespero que tomou conta do mundo de forma geral após a crise de 2008 que derreteu o sistema financeiro americano e pulverizou empregos da noite para o dia.

Frase

“É melhor ser alegre que ser triste ; Alegria é a melhor coisa que existe”. Vinicius de Moraes

Eficiência da Central do Cidadão

Registro a eficiencia no atendimento da Central do Cidadão, de Capim Macio, em Natal. Desde Cristina, a diretora, aos funcionários Tarcisio, Taise os demais, nota-se o empenho na prestação de excelente serviço público. O prédio, onde funciona a Central, foi reformado pela administração estadual. Abriga os usuários em dependencias amplas.

Abraço de tamanduá (I)

O tamanduá é um animal “sabido”. Inicialmente, ele se aproxima e abre os braços, sem atacar. Se pressentir ameaça de qualquer espécie, ele levanta-se sobre as patas traseiras e desfere um “abraço mortal”, com suas poderosas garras.

Abraço de tamanduá (II)

Na política local, presenciou-se recentemente verdadeiro “abraço de tamanduá”, entre a governadora Fátima Bezerra, senador Garibaldi Alves e seu filho Walter Alves. Adversários históricos, prometem união para 2026. Haveria a promessa da governadora renunciar antes de abril e assim Walter teria mais tempo como governador. Se essa promessa não for cumprida (segundo se diz Fátima anuncia só desincompatilizar-se em abril de 2026), o “abraço” de hoje, se transformará mesmo em “abraço de tamanduá”, no futuro.

Paz à vista

Príncipe Harry se reuniu com o Rei Charles pela primeira vez em mais de um ano. Pai e filho tomaram chá na residência do rei em Londres, no que pode ser um primeiro passo para curar uma dolorosa ruptura que dividiu a família real britânica.

Ingressos para Copa do Mundo

A primeira fase para vendas de ingressos para a Copa do Mundo 2026 foi aberta para clientes de um dos principais patrocinadores da FIFA, a Visa — e, para alguns fãs ansiosos, com uma longa espera. Foi possível acessar o site da FIFA e solicitar acesso aos ingressos para o torneio, que começa em junho do ano que vem nos Estados Unidos, Canadá e México.