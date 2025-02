Análise: “Aumento de tarifas afunda bolsa americana”

Postado às 15h31 | 03 Fev 2025

O tiro parece estar saindo pela culatra.

Os três principais índices norte-americanos registram quedas, reagindo assim à imposição de tarifas por parte da administração de Donald Trump, bem como a ameaça à aplicação de taxas também aos produtos vindos da União Europeia.

O S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, cai 1,92% para os 5.924 pontos, o tecnológico Nasdaq afunda 2,46% para os 19.211 pontos e o industrial Dow Jones encolhe 1,22% para os 44.002 pontos.

Em queda estão novamente algumas das maiores empresas cotadas do mundo, como a Tesla (-6,91%), Nvidia (-5,04%) ou a Apple (-3,56%).

Trump anuncia guerra comercial e retaliação

Começou a guerra econômica anunciada por Trump.

A partir de hoje, 4, os EUA introduzirão um imposto de importação de 25% sobre produtos do Canadá e um imposto de 10% sobre produtos da China.

Adiou a sobretaxa do México.

A imposição de tarifas vai aumentar o preço dos carros zero nos EUA em US$ 3 mil (cerca de R$ 18 mil).

O Canadá diz que irá retaliar em 25%.

Enquanto isso, a China diz que tomará “contramedidas necessárias”.

O que é tarifa

Tarifa é um imposto doméstico cobrado sobre mercadorias quando elas entram no país, proporcional ao valor da importação.

Portanto, um carro importado para os EUA com um valor de US$ 50.000 (£ 38.000) sujeito a uma tarifa de 25%, enfrentaria uma cobrança de US$ 12.500.

A taxa é paga fisicamente pela empresa nacional que importa as mercadorias.

O México é o principal fornecedor de frutas e vegetais para os EUA.

O Canadá vende uma gama de produtos, como grãos, carnes e petróleo.

Empresas americanas exportaram US$ 763 bilhões em bens para os três países, sendo 17% do total para o Canadá, 16% para o México e 7% para a China.

Trabalhadores

Trump argumenta, que essas tarifas ajudarão os trabalhadores dos EUA, ao mesmo tempo em que financiarão cortes de impostos para os ricos.

Resta esclarecer, se caso essas tarifas forem para pagar cortes de impostos dos ricos, sobrará dinheiro para pagar os benefícios dos trabalhadores?

O próximo objetivo de Trump é a União Europeia, sendo a Alemanha – a maior economia da UE- o país mais prejudicado.

Interligação há 60 anos

Quase metade de todas as importações dos EUA — mais de US$ 1,3 trilhão — vêm do Canadá, China e México.

As indústrias automobilísticas canadense e norte-americana estão interligadas há 60 anos.

Acontece que foi imposta tarifa de 25% sobre todas as peças e produtos automotivos vindos do Canadá e do México.

Algumas peças de automóveis cruzam a fronteira oito vezes antes de serem colocadas no veículo final.

Por exemplo, algum aço básico pode ser enviado do México para os EUA, onde é moldado em uma peça de carburador e então essa peça é enviada para o Canadá, onde o carburador é produzido antes de ser enviado para o México para ser instalado durante a montagem final, após a qual o carro é finalmente vendido nos EUA.

Realmente, um labirinto grego a ser decifrado para que a economia global não pague elevado preço pela intransigência da política tarifária americana.

Última hora

EUA e México chegam a acordo ‘de última hora’ para adiar tarifas por um mês

Após telefonema entre os presidentes Claudia Sheinbaum e Donald Trump, os dois países definiram novas rodadas de negociação antes da imposição de cobranças adicionais no comércio internacional

