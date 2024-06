Anac: preço das passagens aéreas teve queda de 2,4% de janeiro a maio na comparação anual

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) divulgou nesta quarta-feira, 26, que, conforme os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a tarifa aérea média das passagens aéreas vendidas entre janeiro e maio deste ano ficou 2,4% menor que os preços médios do mesmo período do ano passado. O ticket médio neste ano foi de R$ 584, contra R$ 598 em 2023.

O MPor destaca que, considerando os preços das passagens desde janeiro de 2023, a queda acumulada é de 10,7%. “Parte disso se deve à queda de aproximadamente 26,2% no preço do querosene de aviação (QAV) desde janeiro de 2023. O combustível representa cerca de 40% do custo operacional das empresas do setor”, aponta nota do ministério.

Na comparação dos meses de maio de cada ano, os dados da Anac mostram que a tarifa aérea média neste ano foi de R$ 534, 4% menor que o preço médio praticado no mesmo mês do ano passado.

“Ainda há muito a fazer, mas é um sinal que está dando certo nosso esforço para estimular a ampliação da oferta de assentos. Isto ajuda a reduzir o custo da passagem, permitindo que mais brasileiros possam viajar pelo País”, avalia o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, no material divulgado pelo MPor.

É importante destacar que há diferenças na metodologia aplicada nos indicadores de tarifas divulgados pela Anac e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A principal delas está na forma de aferição.

O IBGE considera o preço do bilhete aéreo ofertado em determinado período. Os dados da Agência se referem somente às tarifas efetivamente comercializadas em um determinado período. Por isso, é comum haver divergências entre os dados.