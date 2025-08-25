AMOL – ACADEMIA MOSSOROSNES DE LETRAS, ONTEM E HOJE. (Parte – I) – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AMOL – ACADEMIA MOSSOROSNES DE LETRAS, ONTEM E HOJE. (Parte – I)

A Academia Mossoroense de Letras (AMOL) é uma instituição cultural mossoroense fundada em 25 de setembro de 1988, idealizada por intelectuais como Vingt-un Rosado, com o objetivo de reunir escritores e intelectuais de Mossoró e promover a cultura e a literatura local, elegendo e aclamando seus sócios fundadores, que ocupam cadeiras imortais na instituição.

Sessão solene na biblioteca municipal.

Primeira visita do presente da AMOL a sala cedida pela ACJUS.

Fundadores da AMOL

Sessão solene da AMOL e o prefeito da cidade

Os fundadores com seus diplomas de imortais da AMOL.

Mestre Elder em discurso na AMOL.

Sessão solene digerida pelo presidente da AMOL mestre Elder.

Os mestres da AMOL ouvindo o mestre Wilson Bezerra em sua oratória.

Sessão solene da AMOL: Elder, Raibrito, Gonzaga e Wilson.

Sessão solene da AMOL: Elder, Raibrito, Gonzaga e Geraldo Maia.

Sessão solene de posse de novo membra da AMOL.

Posse do amigo e irão Lucio Ney.

Novos e antigos mestres da AMOL.

Encontro da AMOL na OAB.

Discurso de posse da Dr. Welma na AMOL.

Festa de encerramento da AMOL.

Professor Benedito em discurso de aniversario da AMOL.

Evento AMOL na Biblioteca municipal de Mossoró-RN.

Imortais da AMOL em sessão Magna.

Imortal Ricardo Alfredo autografando o seu livro no dia da posse.

Estes são alguns momentos de sessões da AMOL, e a história da trajetória de seus membros.

A academia Mossoroense de Letras, tem os seguintes Objetivos: Promover a literatura e as artes em Mossoró. E Reunir escritores e intelectuais em uma instituição cultural.

