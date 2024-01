América vence primeira no estadual e assume liderança do grupo A

Na tarde desta quinta-feira 18, o América entrou em campo para disputar sua segunda partida no Campeonato Potiguar, enfrentando a equipe do Potyguar Seridoense na Arena América, em Parnamirim. O Alvirrubro, após o empate na estreia contra o Santa Cruz, assegurou a vitória por 1 a 0, assumindo a liderança do Grupo A na tabela de classificação, totalizando quatro pontos em dois jogos.

O gol decisivo ocorreu ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, quando Matheusinho acertou um belo chute de longa distância. A partida permaneceu equilibrada, com ambas as equipes criando e perdendo oportunidades ao longo do segundo tempo.

Com os resultados desta rodada e o empate entre Santa Cruz e Globo (1 a 1 no estádio Barrettão, em Ceará-Mirim), a classificação atualizada do Grupo A é a seguinte:

América (4 pontos)

Potyguar (3 pontos)

Santa Cruz (2 pontos)

Globo (1 ponto)

Os jogos desta tarde encerraram a terceira rodada da competição, que foi antecipada para atender às necessidades dos clubes potiguares que participaram da fase preliminar da Copa do Nordeste.