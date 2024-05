América vence Potiguar de Mossoró por 2 a 0 no Arena das Dunas

Globo Esporte

O América-RN venceu por 2 a 0 a equipe do Potiguar, em jogo válido pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida entre as equipes foi disputada neste domingo, na Arena das Dunas, em Natal. Os gols do confronto foi marcados por Marcos Ytalo e Alan, na segunda etapa. Com a vitória, o time potiguar assumiu a vice-liderança do Grupo A3 da Série D com sete pontos. O Potiguar segue fora do G-4 com apenas três pontos conquistados.

Primeiro tempo