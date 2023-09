América se prepara para o primeiro confronto da Semifinal do Estadual Sub-20

América FC

O América se prepara para a fase semifinal do Campeonato Potiguar Sub-20. A primeira partida contra o adversário nesta fase, o Globo, acontecerá no próximo sábado (16), às 15h, no estádio Barrettão, em Ceará-Mirim/RN. Já o jogo da “volta” será disputado na Arena América na quarta-feira seguinte (20), às 14h30.

O técnico João Paulo projeta um embate complicado para os alvirrubros, mas garante preparar a sua equipe para surpreender fora de casa.

“Vai ser um jogo bastante equilibrado, eu tenho certeza disso. É uma equipe onde 70% dos atletas já são profissionais, vinham jogando na Série D, têm uma minutagem maior do que a da nossa equipe, mas a gente está trabalhando firme, vamos tentar consertar os erros e melhorar o que a gente vem fazendo de bom pra gente tentar surpreender a equipe do Globo fora de casa.