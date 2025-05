América-RN x Santa Cruz-RN: onde assistir, horário e escalações

Globo Esporte

América-RN e Santa Cruz de Natal se enfrentam neste domingo pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado na Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal, com início às 16h30. A partida terá transmissão em tempo real do ge (clique aqui).

Após dois jogos fora de casa e de ter sofrido o primeiro revés na Série D, o América volta à Arena das Dunas e busca a reabilitação imediata. Para isso, sabe que precisa entrar mais ligado para evitar o que aconteceu no primeiro tempo contra o outro Santa Cruz, em Recife, onde viu o adversário abrir 2 a 0 no placar e ficou difícil de reverter.

O Santa de Natal começou a competição com a vitória sobre o Sousa, mas foi a única até aqui. A derrota para o Central na última rodada esfriou o ambiente, mas a missão agora é surpreender o América assim como ocorreu na Série D de 2024.

Onde assistir: TV Mecão (Youtube) – clique aqui

Veja informações sobre as equipes:

América-RN – técnico: Moacir Júnior