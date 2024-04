América-RN x Corinthians: Ingressos estão esgotados

Os ingressos para América-RN x Corinthians estão esgotados. O anúncio foi feito pelo Alvirrubro no início da tarde desta terça-feira. A partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil é nesta quarta-feira, às 20h, na Arena das Dunas, em Natal. A expectativa é que o jogo reúna um dos maiores públicos da história do estádio.

Em nota, o América avisou que restam poucas vagas reservadas novos sócios.

Os torcedores do América vão ocupar os setores Leste, Premium, Sul e Sudoeste. Os setores destinados à torcida do Corinthians foram Norte e Noroeste.

A venda de forma online foi iniciada na semana passada e gerou fila virtual de até 20 mil pessoas. Na abertura da comercialização em pontos físicos na capital potiguar, os torcedores do América formaram longas filas e alguns tiveram que esperar até três horas para adquirir o bilhete.

Houve um movimento intenso também na adesão ao programa de sócios, e o América superou a marca de 23 mil associados.