América-RN vence Santa Cruz-RN e recupera segundo lugar do Grupo A3

Globo Esporte

O América-RN venceu o Santa Cruz de Natal por 2 a 1 e retomou o segundo lugar do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Hebert e Giva fizeram os gols do Alvirrubro no Estádio Nazarenão, em Goianinha. Hudson Dias descontou para o Tricolor, que pode perder espaço no G-4.

Como ficam?