América-RN vence por 2 a 0, elimina Santa Cruz de Natal e vai à final

O América-RN está na final do Campeonato Potiguar 2025 e segue vivo na briga pelo tricampeonato. O Alvirrubro venceu o Santa Cruz de Natal por 2 a 0 neste sábado, na Casa de Apostas Arena das Dunas, e reverteu a situação na semifinal após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida. A classificação foi sacramentada com gols de Thiaguinho e Thailor, no segundo tempo.

O América agora espera a definição do adversário que sairá do confronto entre ABC e Laguna, neste domingo, no Frasqueirão.

O Santa chegou a marcar primeiro aos 14 minutos de jogo, com Hudson Dias, mas o impedimento do atacante foi marcado pelo assistente Jean Márcio dos Santos. O lance foi checado pelo VAR, confirmando a posição irregular do camisa 9, apesar da reclamação do Tricolor. Precisando do resultado, o América só assustou em chutaço de Souza que explodiu no travessão, e o time saiu vaiado de campo.

O Santa teve nova chance no início da segunda etapa, com Raniery. Douglas cobrou falta e o zagueiro cabeceou para a defesaça de Renan Bragança.

Com as mudanças feitas e empurrado pela torcida, o América acordou e abriu o placar aos 19 minutos, com gol do talismã Thiaguinho. Ele havia entrado em campo há menos de dois minutos. Em jogada ensaiada, Ítalo Melo cobrou o escanteio e achou Thiaguinho livre na entrada da área. O camisa 10 preparou a bola e soltou a bomba para as redes.

A vitória parcial por 1 a 0 levava a decisão da vaga para os pênaltis, mas o América manteve a pressão e deixou o Santa Cruz nas cordas. Aos 42 minutos, outros dois jogadores que saíram do banco de reservas decidiram a parada. Em jogada iniciada por Ferreira, Henrique serviu Thailor, e o centroavante não desperdiçou.

Nos acréscimos, o lateral-direito Einstein, do Santa, foi expulso após agredir Thiaguinho com um pontapé. O tempo fechou em campo, houve muita discussão e troca de empurrões. No fim, Antônio Villa ainda desperdiçou a chance de fazer o terceiro do América.