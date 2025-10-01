América-RN vence o QFC e conquista o Campeonato Potiguar Sub-20 2025

O América-RN é o campeão do Campeonato Potiguar Sub-20. O Alvirrubro derrotou o QFC por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, na Casa de Apostas Arena das Dunas, e voltou a conquistar o título da categoria após dois anos.

O gol da vitória saiu aos 30 minutos do segundo tempo. Vinícius cobrou falta pela direita e Elias apareceu bem posicionado para cabecear para as redes. Nos acréscimos, o QFC teve a chance do empate, mas Oziel chutou por cima do gol.

Além da taça, o América recebeu R$ 13 mil em premiação oferecida pela Federação Norte-rio-grandense de Futebol. O QFC, vice-campeão, ficou com R$ 7 mil, totalizando R$ 20 mil distribuídos entre os finalistas.

Com o título, o América assegura a chance de representar o Rio Grande do Norte em torneios como a Copa do Nordeste Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-20, a depender dos regulamentos das competições.