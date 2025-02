América-RN vence e retoma G4 na Copa Nordeste

O América venceu o Confiança por 2 a 1 nesta terça-feira (18), na Arena das Dunas, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

O time sergipano saiu na frente com gol de Neto Oliveira aos 13 minutos do 1° tempo. No segundo tempo, Thiaguinho empatou e Giva virou o placar para o Alvirrubro.

Com sete pontos, o América sobe para a 2ª colocação no Grupo B, no momento. Na próxima rodada, enfrenta o Ceará no dia 5/3. Antes, entra em campo pela Copa do Brasil contra o União-TO no dia 26.