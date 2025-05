América-RN vence Central e assume liderança do grupo na Série D

Globo Esporte

O América-RN venceu o Central por 2 a 1 neste domingo, no estádio Lacerdão. Ferreira abiru o placar para os visitantes aos 29 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Augusto Potiguar cobrou falta no ângulo e empatou, mas o time potiguar fez o segundo com Salatiel e deu números finais ao jogo.

Próximas partidas O Central volta a jogar no próximo sábado, às 15h, quando encara o Santa Cruz-RN, no Nazarenão. Já o América-RN vai jogar no dia 9, sexta-feira, fora de casa, contra o Santa Cruz.