América-RN oficializa retorno do técnico Moacir Júnior

O América-RN oficializou neste domingo o acerto com o técnico Moacir Júnior para a sequência da temporada. É o retorno dele ao clube após seis anos. Ele substitui Leston Júnior, demitido após a eliminação para o União-TO na primeira fase da Copa do Brasil.

Moacir chega a Natal na madrugada desta segunda-feira e inicia o trabalho no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim. O time rubro tem compromisso na quinta-feira, diante do Ceará, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A viagem para Fortaleza está marcada para terça-feira.

No América-RN, além da Copa do Nordeste, na qual fará sua estreia na quinta-feira, Moacir também terá como missões a reta final do Campeonato Potiguar – o time está nas semifinais – e a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro

O retorno

Moacir, 58 anos, foi campeão potiguar com o América-RN em 2019. No total, foram 24 jogos no comando do Alvirrubro, com 13 vitórias, cinco empates e seis derrotas. Naquele ano, após ter vencido o estadual, não conseguiu o principal objetivo do clube na temporada, que era o acesso à Série C. O Alvirrubro foi eliminado para o Jacuipense nas oitavas de final da Série D.

Moacir também teve duas passagens pelo rival ABC. A última delas durou quase 11 meses, entre 2021 e 2022. Pelo Alvinegro, foi vice-campeão estadual em 2021 e conquistou o acesso à Série C no mesmo ano. Em 2022, foi campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar, e acabou saindo após a eliminação para o Altos na segunda fase da Copa do Brasil.