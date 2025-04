América-RN faz gol no último segundo e avança na Copa do Brasil de Futsal

Partida contra o Traipu estava empatada em 2 a 2, quando Dedê aproveitou erro do goleiro adversário para marcar o gol da vitória americana fora de casa

Por Redação do ge — Natal

06/04/2025 08h52 Atualizado há 6 horas

O América-RN avançou para a segunda fase da Copa do Brasil de Futsal com direito a uma vitória eletrizante sobre o Traipu, de Alagoas. O gol da classificação foi marcado no último segundo do jogo disputado na cidade de Arapiraca, no sábado.

A partida estava 2 a 2 e o empate levaria a disputa para a prorrogação – o jogo de ida terminou 0 a 0. Faltando poucos segundos, o goleiro Thiago, do Traipu, tentou decidir a parada, subiu para a quadra de ataque e chutou. A bola explodiu na marcação e sobrou para Dedê, do América, que, com a trave aberta, mandou para as redes do meio da quadra (veja o vídeo). Na súmula, está lá: gol aos 39min59.

Dedê e Lenon marcaram em vitória do América-RN — Foto: João Gabriel/América FC

Os outros dois gols do América foram marcados por Lenon e Anderson Tangará. Pingo e Eric marcaram para os donos da casa.

O América vai enfrentar o São João do Jaguaribe, do Ceará, na segunda fase da Copa do Brasil As datas ainda serão definidas pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

O Alvirrubro também se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, que deve acontecer na primeira semana de maio.

Apodi classificado

O Apodi, outro representante do Rio Grande do Norte, também se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Jogando em casa, o vice-campeão brasileiro bateu o Ribeirópolis, de Sergipe, por 3 a 2. Rafa Facão, Max Gabriel e Cauã Caixa fizeram os gols do Apodi.