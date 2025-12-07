América-RN bate Apodi e é campeão estadual de futsal de 2025
Alvirrubro conquistou o título de maneira invicta, conquistando 11 vitórias em 13 jogos. Equipe ganhou do Apodi por 3 a 2, de virada, fora de casa
Globo Esporte
O América-RN venceu, de virada, o Apodi por 3 a 2 no segundo jogo da final do campeonato potiguar de futsal, na noite deste sábado, fora de casa, e conquistou o campeonato potiguar de forma invicta. Campeão também em 2024, o time conquistou o bicampeonato consecutivo.
Os gols da vitória americana, que garantiu a taça, foram marcados por Higor Timóteo (2) e Richardson. Rodrigo Freitas e Batatinha fizeram os gols do Apodi.
A campanha invicta do alvirrubro teve 13 jogos, com 11 vitórias e dois empates. O time encerrou o campeonato com o melhor ataque, e o pivô Betinho Potiguar foi consagrado artilheiro da competição, com 19 gols.
Esse foi o 40º título do América no futsal do Rio Grande do Norte, segundo levantamento do clube. São 28 campeonatos estaduais e 12 campeonatos metropolitanos.