América-RN bate Apodi e é campeão estadual de futsal de 2025

Globo Esporte

O América-RN venceu, de virada, o Apodi por 3 a 2 no segundo jogo da final do campeonato potiguar de futsal, na noite deste sábado, fora de casa, e conquistou o campeonato potiguar de forma invicta. Campeão também em 2024, o time conquistou o bicampeonato consecutivo.

Os gols da vitória americana, que garantiu a taça, foram marcados por Higor Timóteo (2) e Richardson. Rodrigo Freitas e Batatinha fizeram os gols do Apodi.

A campanha invicta do alvirrubro teve 13 jogos, com 11 vitórias e dois empates. O time encerrou o campeonato com o melhor ataque, e o pivô Betinho Potiguar foi consagrado artilheiro da competição, com 19 gols.