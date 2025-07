América-RN anuncia saída do técnico Moacir Júnior

O América-RN anunciou nesta sexta-feira a saída do técnico Moacir Júnior. A mudança de comando foi definida na noite de quinta-feira, após reunião entre o treinador e a diretoria do clube.

A dispensa acontece a duas rodadas do término da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, justamente também após os dois empates sem gols com Santa Cruz e Central, ambos na Casa de Apostas Arena das Dunas.

Moacir chegou ao Alvirrubro em março e encerra sua segunda passagem pelo clube com o tricampeonato estadual no currículo e a classificação para a próxima fase da Série D garantida. Nesta etapa mais recente, ele dirigiu a equipe em 19 partidas, com oito vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Somando as duas passagens pelo Mecão, em 2019 e 2025, Moacir Júnior acumula 43 jogos, com 21 vitórias e dois títulos estaduais.

O América-RN deve anunciar ainda nesta sexta-feira o novo comandante para a sequência da temporada. Gerson Gusmão, ex-Caxias e Operário-PR, é o nome escolhido pela SAF.