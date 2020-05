América Latina concentra 1/3 dos novos casos de covid-19

O mundo ultrapassou nesta quinta-feira (21) a marca de 5 milhões de casos do novo coronavírus, conforme a contagem atualizada em tempo real pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. O Brasil ocupa o terceiro lugar em número de infectados, com 291,6 mil casos, e é o sexto no ranking de vítimas fatais da covid-19, com 18,9 mil.

A América Latina concentra um terço dos 91 mil diagnósticos realizados na última semana, tornando-se pela primeira vez o continente com mais novos casos de covid-19, segundo levantamento da agência de notícias Reuters. Os Estados Unidos têm 30% dos pacientes contabilizados no planeta desde o início da pandemia.

O SARS-CoV-2, vírus causador da covid-19, já matou 329 mil pessoas desde que foi identificado em Wuhan, na China, em janeiro de 2020. Desde abril, o planeta mantém uma média de 1 milhão de infectados a cada duas semanas.

Não há medicamentos com eficácia comprovada contra a covid-19. Mais de 110 pesquisas para desenvolvimento de vacinas estão em andamento pelo mundo. Enquanto a fabricação não é autorizada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a higienização das mãos, o uso de máscaras e o distanciamento social como medidas preventivas.

