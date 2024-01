América estreia com empate sem gols contra Santa Cruz

A paciência solicitada pelo treinador Marquinhos Santos aos torcedores americanos neste início de trabalho, pelo que se viu na estreia do clube no Campeonato Estadual, terá de ser exercitada ao máximo. Onde o América mostrou estar muito longe do plano de jogo desejado pela comissão técnica, com problemas, principalmente, na produção ofensiva. O resultado foi um empate sem gols diante do Santa Cruz, no estádio José Rocha, em Parnamirim.

Com a obrigação do resultado, mas sofrendo com o desentrosamento, o América buscou impor o seu favoritismo, mas quem pensava que o Santa Cruz iria aceitar o domínio de forma pacífica e apenas se retrancar, se surpreendeu. Mesmo com alguma dificuldade, devido a forte marcação americana, a equipe tricolor buscou o ataque e criou situações de alerta para o gol defendido por Renan Bragança.

A primeira grande investida do Alvirrubro ocorreu numa boa trama de ataque que contou com a participação de Norberto e Souza, que recebeu do lateral e conseguiu acionar Raphinha, na pequena área. O camisa dez só não marcou porque o zagueiro adversário conseguiu chegar junto e livrar o perigo.

O susto não tirou a vontade do Santa Cruz de atacar, a equipe continuou procurando se manter tranquila e desenvolver o seu jogo, sempre pisando na área americana, em busca de uma boa chance para finalizar.

Mas em partidas de estreia e na volta de uma pré-temporada, os torcedores que foram ao estádio José Rocha, acompanharam as equipes errar muito e ter dificuldade em articular as jogadas ofensivas. Além do mais, como o preparo físico e o ritmo de jogo ainda não o ideal, as duas equipes tiveram de conter a correria.

E assim a partida foi transcorrendo até o final da etapa inicial, com um jogo de um nível baixo, mas perfeitamente entendido por parte dos torcedores.

O segundo tempo começou mais movimentado, com as duas equipes criando boas chances, mas o 0 a 0 se manteve teimoso no placar. Após tabela, Juliano finalizou, mas o goleiro do Santa, Maxwell salvou. No rebote, Raphinha bateu forte e o arqueiro voltou a aparecer bem.

O América só voltou a chegar com perigo na área adversária aos 22 minutos, quando Souza cobrou falta, com um chute cruzado em direção ao gol, mas a bola acabou sendo desviada para escanteio.

Após a metade da etapa final, como a bola não conseguia chegar com qualidade na frente, os jogadores alvirrubros partiram para arriscar os chutes de fora da área, mas também não foram felizes e não conseguiram assustar o goleiro tricolor.

Marquinhos Santos realizou algumas modificações, mas não conseguiu melhorar a situação. Embora na reta final de partida, a equipe tenha buscado ocupar mais o campo de ataque, como último esforço, para evitar tropeçar logo na estreia, numa competição que entra com a promessa de chegar ao menos na final.

Para irritar ainda mais os torcedores, numa boa escapada, Gustavo Custódio perdeu a melhor chance de gol da equipe no jogo, após receber belo passe de Rodriguinho, livre na área, ele completou de canela e isolou a bola. Esse lance refletiu bem o que foi o jogo, onde os erros superaram os acertos. O público foi de 1.805 torcedores (R$ 10.030,00).