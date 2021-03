América e Globo empatam em 0 a 0 pelo Campeonato Estadual

Na tarde deste domingo (14), rolou a partida de Globo x América no Estádio Barretão, em Ceará-Mirim, pela quarta rodada da Copa Cidade do Natal, primeiro turno do Campeonato Potiguar 2021. O placar ficou no 0 a 0.

Com o resultado de ontem, o América segue na liderança com 10 pontos. Já o Globo, ocupa a terceira colocação, com seus 7 pontos. O segundo lugar é do ABC, que com um jogo a menos, soma 7 pontos também.

Apesar das oportunidades de balançar a rede, os ataques das duas equipes não conseguiram atingir o resultado esperado.