Amantino Câmara solicita doação de itens específicos

O Instituto Amantino Câmara publicou nesta terça-feira, 17, nas suas redes sociais, a solicitação de doações de alguns itens específicos para a manutenção dos cuidados e da alimentação dos quase 70 idosos que vivem no local. A maioria dos alimentos solicitados não são inclusos nas cestas básicas convencionais, mas são fundamentais na dieta dos idosos.

A lista inclui itens considerados urgentes, que estão com o estoque baixíssimo ou zerado. Nessa lista constam produtos como alho, amido de milho, farinha láctea, feijão carioca, mucilon de milho, sabonete, shampoo, água sanitária, amaciante e fraldas XG e EG. As fraldas são itens imprescindíveis e que sempre são urgentes porque elas são utilizadas no dia a dia dos idosos.

Além dos itens urgentes, o Instituto ainda solicita a doação de adoçante, arroz integral/da terra, frutas e verduras, neston, colônia infantil, desodorante, hidratante, papel higiênico, desinfetante e sabão em pó. Esses itens, apesar de não serem considerados urgentes, são necessários e são poucos no estoque, que é averiguado diariamente, pelos funcionários do Amantino Câmara.

A instituição abriga quase 70 idosos de Mossoró e da região e oferece todos os cuidados necessários para que eles tenham melhor qualidade de vida. Para se manter, o abrigo depende de doações feitas pela sociedade, uma vez que o recurso proveniente dos 70% da aposentadoria dos idosos não arca os custos mensais para manter o trabalho.

As doações para a instituição podem ser feitas por meio da entrega de mantimentos, cestas básicas, doações em dinheiro feitas por pix ([email protected]) e por meio da campanha Troco Solidário, que está sendo realizada em parceria com a rede Rebouças Supermercados. A partir dessa campanha, os clientes podem doar o troco das compras para a instituição.