Alysson Bezerra anuncia professor Etevaldo Almeida para a Secretaria de Cultura

O prefeito eleito Alysson Bezerra anunciou nesta quarta-feira (23) o nome do professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Etevaldo Almeida, para ocupar a Secretaria Municipal de Cultura.

Etevaldo é graduado em Economia UERN; mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É professor Adjunto IV desde 2004 do Departamento de Economia da UERN. Foi Pró-Reitor; vice-coordenador do Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Regional Nordeste FORPROEX – Nordeste; membro do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Indicadores de Avaliação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras – FORPROEX (2015 – 2017).

Fez parte também da Comissão que coordenou o Processo de Recredenciamento Institucional da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte junto ao Conselho Estadual de Educação – CEE/RN, tem experiência na área de Economia Rural, com ênfase em Economia Agrícola, Economia do Setor Público e Políticas Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: competitividade, indicadores de desempenho e avaliação, desigualdade e pobreza, educação superior, avaliação da extensão universitária, curricularização da extensão.

No setor cultural, trabalhou no Plano Institucional de Cultura da UERN e na coordenação do Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FESTUERN).