Álvaro Dias recebe visita do ex-senador Agripino e do candidato Fábio Dantas, mas ‘ainda’ não tem apoio definido

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, recebeu em sua residência a visita do candidato Fábio Dantas e do ex-senador José Agripino. A pauta seria o tão esperado apoio do gestor municipal – o que foi bastante discutido, mas ‘ainda’ não definido.

“Recebi hoje pela manhã, no meu apartamento, a visita do ex senador José Agripino e do candidato a governador Fábio Dantas. Conversa cordial e amistosa, apesar de não ter tido nenhuma definição política, ainda!”

Blog do FM