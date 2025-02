Álvaro Dias lança pré-candidatura ao Governo do RN em 2026

O ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), anunciou nesta terça-feira 25 sua pré-candidatura ao Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026. O lançamento ocorreu em entrevista ao jornalista Rudimar Ramon, da rádio Olho D’Água, de São José de Mipibu.

“Recentemente tomamos essa decisão. Estamos assumindo a pré-candidatura ao Governo do Estado, para disputar a eleição e enfrentar esse desafio. Eu disse que o maior desafio da minha vida foi a pandemia. Administrar Natal também foi um grande desafio. E talvez o maior seja recuperar o estado do Rio Grande do Norte, dada a situação em que se encontra. Mas vamos enfrentar esse desafio e disputar a eleição”, declarou Álvaro.

O ex-prefeito afirmou que estava dividido entre candidatar-se ao Senado ou ao Governo, mas optou pela candidatura ao governo após receber inúmeros “apelos” e “incentivos”. “Confesso que recebi tantos pedidos, tantas ligações e tanto apoio da população para ser pré-candidato a governador, principalmente devido às condições do atual governo, que deixou muito a desejar. As pessoas ligavam dizendo: ‘Você precisa ser candidato a governador, porque tem que fazer pelo Rio Grande do Norte o que fez por Natal’”, contou.

“Nós vamos buscar mudar e revolucionar o estado, pois há uma grande necessidade. O Rio Grande do Norte precisa de um governo inovador, moderno e progressista, que faça nosso estado avançar, recupere o tempo perdido e nos permita realmente dar as respostas que a população espera. O governo atual, infelizmente, foi decepcionante”, completou Álvaro.

Em outro momento, o ex-prefeito destacou que, se for eleito, pretende “fazer um grande governo, tirar o estado do atraso e revolucionar da mesma forma que revolucionamos Natal”.