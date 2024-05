Álvaro Dias confirma apoio a Paulinho Freire com Joanna Guerra vice

O prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos) acaba de oficializar apoio à pré-candidatura do deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) às eleições municipais de 06 de outubro. O apoio vem atrelado ao nome da Secretária de Planejamento de Natal, Joanna Guerra (Republicanos), como pré-candidata à vice na chapa de Paulinho.

O anúncio foi feito por Álvaro Dias em coletiva de imprensa na sede do Republicanos, na Av. Floriano Peixoto, na tarde desta quinta-feira 2. O prefeito chegou ao local acompanhado de Paulinho Freire e do presidente da Câmara Municipal, vereador Eriko Jácome (PP).

Em entrevista à TV Ponta Negra no começo da tarde desta terça, o prefeito sinalizou que a imprensa e o natalense teria “uma grande surpresa” quanto ao apoio do chefe do executivo. “Estão fazendo muitas especulações, estão errando muito, estão afirmando, colocando palavras na minha boca. Vão ter uma surpresa muito grande. Muitos estão errando”, declarou. O AGORA RN publicou que a maioria dos vereadores defende adesão do prefeito à pré-candidatura de Paulinho Freire.

A novidade vem com o nome de Joanna Guerra, a quem o próprio Álvaro já havia descartado para as eleições de 2024. Em entrevista a rádio 96 FM em 23 de abril, ele declarou que preferia indicar a secretária para candidata a prefeita, mas o nome dela não emplacou. “Eu tinha uma preferência, a princípio, pela secretária Joanna Guerra, mas, de acordo com o andar da carruagem, com o desenrolar da política, eu estou achando mais viável apoiar um dos candidatos já lançados: Carlos Eduardo ou Paulinho Freire”, disse Álvaro à época.

Com a decisão anunciada hoje, o número de partidos que devem confirmar apoio político a Paulinho Freire durante o período das convenções partidárias, que ocorre de 20 de julho a 05 de agosto, aumenta para sete.