Álvaro afirma que Allyson será “imprensado” e diz que ele não chegará ao segundo turno

Durante entrevista ao programa 12 em Ponto, da 98 FM Natal, nesta terça-feira (11), o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte e ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), afirmou que o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil) será “imprensado” caso confirme sua candidatura ao governo nas eleições de 2026.

Veja:

“Allyson não tem um grande grupo, ele não tem uma grande aliança que justifique a candidatura dele. Ele vai ser imprensado e não vai nem para o segundo turno”, disse o pré-candidato.

Segundo Álvaro, o desempenho de Allyson não deve surpreender o eleitorado caso as críticas à gestão do prefeito de Mossoró se tornem mais visíveis. Para ele, os problemas da gestão são ofuscados pelo investimento midiático de Bezerra, bastante ativo nas redes sociais.

“Hoje, a situação na prefeitura tem muitas críticas que não vêm repercutindo da maneira que deveriam. Alisson faz um investimento grande na mídia para divulgar o que ele está fazendo, mas a avaliação da gestão ainda é um fator que pode influenciar”, acrescentou.

Álvaro Dias também fez uma comparação com o cenário da eleição de Natal em que Carlos Eduardo Alves foi eleito prefeito, destacando o impacto das alianças políticas. “Carlos Eduardo tinha cinquenta e dois por cento. Paulinho tinha três, quatro pontos quando anunciamos o apoio a ele. O grupo que se concentrou ao lado de Paulinho fez ele crescer e terminar como prefeito de Natal. É o que vai acontecer com Allyson.”